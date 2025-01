Rafa Benitez in bianconero: arriva l’ex Napoli in panchina

A sorpresa, Rafa Benitez può finire in bianconero, vivendo una nuova vita dopo il suo passato “azzurro”, al Napoli.

Tra i migliori allenatori della storia del calcio, per quanto fatto in Europa e nel calcio in Europa, ecco che Rafa Benitez è pronto a rimettersi in gioco, come fanno sapere in serata sulla possibilità di rivederlo e nell’immediato, su una nuova panchina.

Nel recente periodo, lo stesso Rafa Benitez, aveva scelto di fermarsi. Qualche occasione in panchina tra Celta Vigo e altri posti che non lo hanno poi visto come assoluto protagonista tra gli allenatori ai vertici del calcio europeo. Ma è chiaro che il suo Palmarès parla chiaro e, facendo una scelta di vita ben precisa, ecco che la decisione di allenare di nuovo, in un posto totalmente diverso da quello vissuto nella sua carriera, può venire fuori.

Riecco Rafa Benitez in panchina: sarà bianconero, la notizia

La notizia arriva nel corso di questa sera e riguarda lo storico ex Napoli che, in due anni in azzurro, ha contribuito a rendere internazionale, nel percorso di crescita che è stato poi del Napoli attuale, vincendo pure due trofei.

Adesso Rafa Benitez è un allenatore che sembra in “parabola discendente”, dopo quanto fatto nel calcio europeo e che vede il “colore bianconero” a svoltargli la vita, come spiegano dall’estero.

Perché, secondo quel che riportano dalla Spagna e precisamente da Marca, Rafa Benitez è tra i candidati principali del Botafogo, per il posto in panchina in Brasile. Nel campionato del Sud America, dovendo allenare in un campionato completamente diverso da quello europeo. Così come gli accadde in Cina, quando si portò Marek Hamsik nella sua esperienza cinese, dopo quanto ha tentato di fare di nuovo in Spagna.

Rafa Benitez in panchina: doppia grande chance per lui

Per Rafa Benitez la grande chance è doppia, quella che arriva in Brasile. Il club campione dell’ultima Copa Libertadores parteciperà al Mondiale per Club che si giocherà con le italiane Juventus e Inter e che potrebbero vedere Rafa Benitez, appunto in panchina. Giocarsi una qualificazione alla fase successiva del torneo, sarebbe già una grande cosa e per il Botafogo è realizzabile, se si pensa alla grande esperienza dell’ex azzurro in panchina. Ma non solo perché, come spiegano sempre dall’estero, gli scenari di Benitez nel calcio brasiliano sarebbero molteplici.

Ultime su Rafa Benitez: pronto il grande passo da CT

Allenare in Brasile vorrebbe dire, per Rafa Benitez, avvicinarsi sempre di più alla Federazione Carioca. Dal Botafogo al ruolo di Commissario Tecnico del Brasile, l’ipotesi non è da scartare se si pensa che, assieme a Carlo Ancelotti, è il profilo individuato dalla Federazione che potrebbe, per la prima volta nella sua storia, scegliere un allenatore straniero.