Juve, esonero Thiago Motta: decisione imminente

Momento davvero difficile per la Juventus con Thiago Motta che rischia davvero il posto ora in panchina dopo la prima sconfitta in campionato che però di fatto la taglia fuori dalla corsa scudetto in maniera definitiva.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro in questo momento perché Thiago Motta si ritrova davvero in una situazione complicata. In questo momento alla Juventus non gira per nulla bene e la tensione sta aumentando considerando che il club bianconero si trova sempre più distante dalla vetta della classifica di Serie A e ora anche alla corsa dalla zona di Champions.

Non è per niente facile ora per Thiago Motta gestire questa situazione nella Juventus perché ora si rischia sempre di più il club bianconero di non raggiungere gli obiettivi prefissati e bisognerà capire se l’allenatore avrà ancora la fiducia della società. In questo momento si rischia davvero grosso e occhio alle voci sull’esonero.

Juventus, esonero Thiago Motta: gira una voce

Dopo la sconfitta con il Napoli sono arrivate le dichiarazioni di Thiago Motta che non hanno fatto per niente piacere alla società della Juventus visto che ora il club bianconero si ritrova a -16 dalla vetta. Perché l’allenatore ha rilasciato delle dichiarazioni non proprio positive.

In questo momento rischia grosso fino anche all’esonero Thiago Motta alla Juve per la posizione di classifica e i tanti risultati negativi con troppe poche vittorie. In più si sono aggiunte delle dichiarazioni dove l’allenatore è come se avesse giustificato la sconfitta anche per le troppe partite giocate e questo al mondo Juve non è piaciuto.

Possono arrivare delle notizie imminenti nelle prossime ore perché alcuni tifosi si aspettano anche il possibile esonero di Thiago Motta dalla Juve dopo quello che è accaduto in questi primi mesi, dove si è vista con la partita contro il Napoli la differenza di mentalità tra le due squadre dove ha inciso il lavoro dell’allenatore.