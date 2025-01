Via Guardiola, il rinnovo non lo salva dall’esonero: intreccio in Serie A

Il futuro di Pep Guardiola al Manchester City è in bilico: l’allenatore spagnolo ha rinnovato ma non è salvo dall’esonero a fine stagione.

Ora il Manchester City si trova in un momento tremendo, e anche in Champions League è arrivata una batosta clamorosa dopo la rimonta del PSG che ha rovinato totalmente le idee e il futuro del club inglese che ora dovrà lottare contro tutte le difficoltà per riuscire ad andare avanti e sognare in grande verso il resto della stagione.

Mai come in questa stagione il Manchester City sta iniziando a perdere sempre di più e quindi il rischio è quello di non riuscire più a incidere.

Esonero Guardiola: il Manchester City si guarda intorno

I risultati del Manchester City stanno tenendo in bilico il futuro di Pep Guardiola. I tifosi non sono affatto contenti di come sta andando la stagione e hanno iniziato a criticare aspramente Pep Guardiola ma anche tutto il gruppo che non sta rispondendo in maniera positiva dopo gli ultimi anni che sono stati eccezionali.

I trofei vinti negli ultimi anni hanno portato tutta la società e la tifoseria e pensare al presente e al futuro con occhi diversi e con grande entusiasmo e per questo motivo le sconfitte e i risultati negativi sono uno scoglio insormontabile.

Secondo le ultime notizie, il Manchester City può esonerare Pep Guardiola nonostante il rinnovo del contratto di poche settimane fa.

Guadiola lascia il Manchester City: intreccio in Serie A

Poche settimane fa Pep Guardiola ha rinnovato il suo contratto con il Manchester City per avvviare un nuovo ciclo vincente. Ma qualcosa è andato storto in questa stagione e la situazione sta pian piano precipitando. Per questo motivo le difficoltà sono all’ordine del giorno ormai e quindi i rischi di non arrivare ai traguardi sono molto alti.

L’esonero di Pep Guardiola dal Manchester City è una possibilità concreta. Probabilmente non a stagione in corso ma alla fine di questa annata, comunque andrà a finire. Secondo il The Sun, il futuro di Pep Guardiola è in bilico.

In caso di esonero di Guardiola, si può aprire un clamoroso intreccio in Serie A per arrivare al sostituto di Guardiola e prendere uno dei migliori allenatori in circolazione: Simone Inzaghi.

Inzaghi al Manchester City: l’Inter non si opporrà

Simone Inzaghi è un’idea per il Manchester City che può salutare Pep Guardiola alla fine della stagione e sta già cercando un sostituto all’altezza.

L’Inter non si opporrebbe alla partenza di Simone Inzaghi e lascerebbe la scelta solamente nelle sue mani. Starà al tecnico valutare il suo futuro e decidere se continuare all’Inter o provare una nuova esperienza.