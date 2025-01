Serie A, rischio dimissioni: lite con la società

Situazione surreale quella che si sta vivendo nella città di Torino dove il club di Serie A sta avendo qualche difficoltà di troppo e c’è ora un chiaro messaggio di rottura tra società e allenatore.

In questo momento c’è da affrontare i prossimi impegni sul campo, ma ciò che non va è il mercato di gennaio che è ancora bloccato visto che arrivati quasi a fine mese non sono arrivati tutti gli obiettivi che erano stati fissati e i giocatori richiesti dall’allenatore che a causa di infortuni si è trovato subito in grande difficoltà. Adesso ci sono delle nuove notizie di calciomercato dopo lo sfogo dell’allenatore.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro per le scelte della società che possono portare anche alla grande contestazione dei tifosi contro il club e con l’allenatore che in questo caso potrebbe essere difeso. Perché sono sempre di più i risultati negativi in questo momento che non permettono al club di restare in corsa per i propri obiettivi stagionali in Serie A.

Rottura in Serie A, allenatore contro la società

Una risposta immediata per la società con l’allenatore che ha voluto dire la sua sull’argomento di calciomercato che non sta per nulla piacendo. Adesso c’è da risolvere tra le parti la vicenda o si rischia di andare avanti in un modo pericoloso che può portare anche alla spaccatura.

In questo momento si cerca di capire quindi le mosse della società dopo quello che è stato un duro sfogo dell’allenatore contro il club perché la situazione di calciomercato non sta piacendo al tecnico che in questo momento ha deciso di provare a mandare un messaggio.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro perché si parla ora delle dichiarazioni di Vanoli contro Cairo e il Torino che ancora non hanno acquistato l’attaccante richiesto dopo che Zapata si è infortunato lo scorso settembre e il club granata si ritrova in grande difficoltà.