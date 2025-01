Inter, parte subito: un altro calciatore ha chiesto di andare via

Arrivano conferme in casa Inter riguardo quello che può accadere in questo finale di calciomercato di gennaio dove sono attesi particolari movimenti in uscita soprattutto.

Perché in maniera del tutto inaspettata, mentre le cose vanno alla grande per l’Inter che arrivano notizie riguardo un mal di pancia che c’è per alcuni giocatori della rosa che non sarebbero per nulla felici dell’impegno che stanno avendo sotto la gestione di Simone Inzaghi in questa stagione.

Adesso c’è una situazione davvero difficile da dover affrontare perché in questo momento non sembra esserci la concreta possibilità di riuscire a trattenere alcuni calciatori che spingono per lasciare l’Inter subito.

Nessuno pensava si potesse arrivare a questa situazione considerando che al momento ci sono conferme che riguardano il futuro di alcuni giocatori che pensano di lasciare l’Inter perché non sono felici di come si sta evolvendo la loro stagione. Al momento c’è la possibilità concreta che si possa andare a chiudere più di un’affare importante anche in uscita.

Calciomercato Inter: hanno chiesto la cessione immediata

C’è un giro di giocatori in Italia che potrebbe coinvolgere anche la stessa Inter. Perché la squadra nerazzurra in questo momento non credeva di dover affrontare le ultime settimane di mercato in questo modo, dove ci sarebbero diversi giocatori che hanno chiesto di trovare maggiore spazio altrove.

A causa dello scarso minutaggio offerto da Inzaghi che ora ci sono problemi nello spogliatoio dell’Inter dove più di un giocatore spinge per andare via anche subito. Adesso a lavoro Beppe Marotta con gli uomini di mercato per cercare di risolvere questo problema.

C’è Frattesi che non è contento e tratta con la Roma, ma anche altri giocatori come il giovane Tomas Palacios, centrale di difesa, che è finito nel mirino di Galliani che chiede in prestito fino a giugno il calciatore classe 2003) arrivato nello scorso mercato estivo all’Inter, che ha investito 6,5 milioni di euro più bonus.

Ad oggi è sceso in campo soltanto in pochissimi spezzoni di gara con la maglia dell’Inter per un totale di 26 minuti giocati. Palacios può finire al Monza per avere più spazio e le prossime ore saranno decisive.