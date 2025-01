Fenerbahce, altro esonero per Mourinho: il sostituto arriva dall’Italia

Altro clamoroso colpo di scena che riguarda la situazione di José Mourinho ad un passo dall’esonero con il Fenerbahce che cerca un nuovo allenatore.

Club turco deluso in questo momento da quello che è stato l’andamento in campionato e in Coppa del proprio allenatore portoghese a cui è stato fatto un mercato importante con la speranza che potesse competere. Ma al momento la squadra del Fenerbahce non sta ottenendo i risultati sperati e per questo che c’è anche Mourinho in una posizione di rischio.

Secondo le ultime notizie, infatti, potrebbe arrivare anche una conferma di quelle che sono le voci che circolano da un po’ di tempo riguardo il ruolo di allenatore di Mourinho che può essere esonerato dal Fenerbahce. Perché in questo momento c’è grande amarezza e tensione nell’ambiente che potrebbe non essere più coeso come ad inizio stagione dove regnava grande entusiasmo.

Esonero Mourinho: la scelta del Fenerbahce

Si cercherà di capire come andranno le cose già nelle prossime ore visto che si tornerà di nuovo subito in campo e la squadra è chiamata ad una reazione immediata. Ma Mourinho potrebbe non avere più il controllo dello spogliatoio e per questo c’è il rischio che possano arrivare altri risultati negativi.

In questo momento il Fenerbahce si trova al secondo posto in campionato ma a -6 dalla capolista e rivale del Galatasaray che sembra non mollare un centimetro per la lotta al titolo. Molto peggio l’andamento in Europa League dove Mourinho con il club rischia l’eliminazione dalla competizione o potrebbe ottenere una qualificazione ai Playoff.

In questo momento si riflette se possa arrivare un esonero di Mourinho dal Fenerbahce con il club che spinge per cercare di ritrovare risultati positivi. Se le cose non dovessero cambiare allora si potrebbe anche pensare ad un nuovo allenatore e occhio alle scelte che porterebbero a Tudor, Pirlo o De Rossi dopo le ultime esperienze in Italia.