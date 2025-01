Esonero ufficiale: Rudi Garcia ha già firmato, c’è l’accordo

E’ tutto pronto per il ritorno in panchina di Rudi Garcia: c’è l’annuncio ufficiale.

Arriva un’altra conferma, con l’ex Napoli che è pronto a tornare in pista.

C’è la svolta annunciata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano che ha reso noto i dettagli riguardo il ritorno dell’allenatore francese, fermo dopo l’esonero dagli azzurri nella passata stagione.

L’esperienza, quella napoletana, da dimenticare per l’ex tecnico che in Serie A ha guidato anche la Roma. Adesso, per Rudi Garcia, è pronta questa nuova entusiasmante avventura.

Dopo aver cercato anche Massimiliano Allegri, i dirigenti hanno deciso di puntare tutto su Rudi Garcia.

L’allenatore ex Napoli e Roma, fermo dopo l’ultima avventura a Napoli che è conclusa nel peggiore dei modi, avrà la possibilità di tornare in pista per riscattare gli ultimi anni.

Arriva la svolta per i tifosi che avranno così la possibilità di avere il nuovo allenatore all’opera già nelle prossime partite. C’è tanta fiducia da parte dell’ambiente che è in cerca di riscatto dopo alcune partite sottotono da parte della squadra, che dovrà essere rivitalizzata da parte dell’allenatore.

Rudi Garcia nuovo allenatore, è tutto fatto

Una scelta a sorpresa da parte dei dirigenti che si affidano ad un nuovo allenatore straniero.

Ecco le ultimissime notizie riguardo la decisione su Rudi Garcia che ha superato nelle gerarchie altri candidati per la panchina.

La Federazione ha mandato via, nei giorni scorsi, il ct Domenico Tedesco, che ha lasciato l’incarico di commissario tecnico della Nazionale belga.

Una svolta quasi scritta per l’allenatore, che era reduce da un periodo davvero negativo. Arrivanto nel 2023 per rilanciare la Nazionale di Lukaku, è arrivato agli ottavi negli ultimi ed ha chiuso al al terzo posto nel girone Nations League.

Un risultato al di sotto delle aspettative da parte della Federazione che ha così deciso di prendere Rudi Garcia.

Rudi Garcia nuovo ct del Belgio

Rudi Garcia ha firmato come nuovo allenatore della nazionale belga, a dare l’annuncio è il giornalista Fabrizio Romano.

Garcia sostituisce Domenico Tedesco che è stato esonerato nei giorni scorsi. E’ tutto pronto, dunque, per il nuovo inizio per l’allenatore che dopo l’esperienza nei club guiderà, per la prima volta nella sua carriera un Nazionale.

Con tanta voglia di riscatto, Garcia inizia questa nuova avventura e guiderà tanti giocatori che militano in Serie A, come Romelu Lukaku che sicuramente sarà il perno principale della prossima formazione dell’allenatore, ex Napoli e Roma, che dopo l’esperienza in Italia riparte proprio dal Belgio.