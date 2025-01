Calciomercato Napoli: salta anche Adeyemi, arriva un altro esterno

Colpo last minute per gli azzurri che stanno avendo difficoltà anche per Adeyemi. Il colpo rischia di saltare, ecco perché il Napoli sta per virare su un altro nome per l’attacco.

Non c’è pace per Antonio Conte che, dopo aver rinunciato a Garnacho, adesso deve fare a meno anche di Adeyemi a causa delle alte richieste della società tedesca.

Per questa ragione, gli azzurri virano con forza sul piano C.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il sostituto di Kvara che arriva direttamente da un club club a sorpresa. Si tratta di un nome inaspettato e di profilo medio basso, che di sicuro non troverà il gradimento dei tifosi.

Calciomercato Napoli: chi stanno prendendo?

C’è ancora il mercato al centro delle discussioni fra Conte e De Laurentiis. La vigilia del match contro la Juventus è segnata dall’ennesima delusione, ovvero il mancato arrivo di un esterno offensivo. E’ evidente che la cessione di Kvara ha messo in difficoltà gli azzurri, che non erano pronti all’addio dell’attaccante georgiano.

Non c’è stata la svolta attesa da Conte riguardo il sostituto e dopo aver mollato la presa su Garnacho, gli azzurri sono pronti a rinunciare anche al colpo Adeyemi.

E così, dal piano A, si passa a quello C con la società che, di sicuro, entro la fine del mercato di gennaio 2025, prenderà un nuovo esterno offensivo da mettere a disposizione di Antonio Conte.

Mercato Napoli: svolta in attacco, ecco chi arriva

Una situazione, questa, che di sicuro non farà piacere al tecnico salentino, che aveva chiesto al presidente di accelerare e portare subito a Napoli Garnacho.

Le alte richieste del Manchester United hanno frenato l’operazione, con il patron che non era convinto di spendere tutti questi soldi.

Un discorso analogo anche in difesa, dopo Danilo, che per motivi familiari ha deciso di trasferirsi in Brasile, è sfumato anche Skriniar che era l’altro nome di Conte.

Adesso, la società è pronta a puntare su 2 piani C. Manna sta lavorando per portare a Napoli Ndoye del Bologna ed Ismajli dell’Empoli. A riportare la notizia è l’edizione odierna di Tuttosport.

Napoli: si chiude per Ndoye e Ismajli

Sono attese notizie positive per quanto riguarda l’arrivo a Napoli dell’esterno svizzero Ndoye e del difensore centrale dell’Empoli Ismajili. Sono questi i profili scelti dagli azzurri che faranno degli investimenti inferiori rispetto alle aspettative di Conte che, anche ieri in conferenza stampa, ha ribadito che è inutile buttare soldi. Per il tecnico salentino, infatti, non ci sono alternative a Garnacho che resta il preferito dell’allenatore ma per il quale il Napoli non intende investire più del suo budget.

Ecco perché, di fronte a questi problemi, Manna è pronto a chiudere con il Bologna per portare a Napoli Ndoye che è stato superato nelle gerarchie da Dominguez. Dopo l’eliminazione in Champions League dei rossoblù, l’affare può decollare e chiudersi negli ultimi giorni di mercato. Un discorso simile anche per Ardian Ismajili dll’Empoli, che può essere acquistato per 8 milioni, anche se Conte avrebbe preferito altro.