Roma, Ranieri via a fine stagione: scelto il nuovo allenatore

Arrivano nuovi aggiornamenti sul fronte Roma e su quello che sarà il nuovo allenatore del club giallorosso per il dopo Claudio Ranieri.

Perché il tecnico arrivato a stagione in corso dopo gli esoneri di De Rossi e Juric ora sta cercando di tenere alto l’onore di una squadra che deve provare a chiudere al meglio la stagione tra campionato ed Europa League, ma c’è un continuo alti e bassi di risultati per la Roma di Ranieri che però ha già annunciato il suo addio al termine della stagione.

Perché il club giallorosso ha convinto l’esperto allenatore a traghettare la squadra fino alla fine per poi inserirsi come dirigente nella società ed essere anche determinante per quella che sarà la scelta del nuovo allenatore della Roma e Ranieri è pronto a bloccare quindi già il suo sostituto e successore che dovrà provare a dare una svolta al progetto del club capitolo per il futuro.

Calciomercato Roma: la scelta del nuovo allenatore

Secondo le ultime notizie che arrivano ci sono delle novità in merito a quella che può essere la finale decisione per il ruolo di nuovo allenatore della Roma per il post Ranieri. Pare che ora il club sia disposto a fare un colpo di livello per dare una svola al futuro e far felice la tifoseria.

La mancata partenza di Dybala può essere interpretato come segnale decisivo per quella che sarà la scelta del prossimo allenatore della Roma. Perché l’argentino sembrava ad un passo dall’addio ma qualcosa è cambiato e ora su di lui potrebbe aver messo una buona parola quello che sarà il nuovo allenatore visto che tra i candidati principali ci sarebbe proprio Allegri.

I due hanno lavorato insieme alla Juve e adesso Ranieri pensa di prendere proprio Allegri come nuovo allenatore della Roma. Una decisione che sarà confermata nei prossimi mesi occhio al fatto che l’allenatore è svincolato in attesa di riscatto.