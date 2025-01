Calciomercato Roma: l’affare si è sbloccato, arriva l’attaccante

Un altro colpo per la Roma che sta per chiudere un’altra operazione di mercato. Ranieri ha chiesto un nuovo attaccante, ecco tutti i dettagli.

La Roma si rilancia grazie ad alcuni acquisti. In attesa di Frattesi, che può essere il colpo last minute di questa sessione invernale di calciomercato, i giallorossi hanno già chiuso per Gollini, che sarà il vice Svilar, e l’esterno destro Devyne Rensch, proveniente dall’Ajax.

Adesso si attende la ciliegina sulla torta che può essere l’arrivo di un attaccante, che è stato richiesto direttamente da Claudio Ranieri. Ecco le ultimissime riguardo il nome del giocatore che è finito nei radar del club.

In attesa di sbloccare la cessione all’Empoli di Shomurodov, che però interessa anche al Venezia, la Roma ha di nuovo preso i contatti per l’arrivo di un nuovo attaccante che dovrà alternarsi a Dovbyk.

Ranieri ha fatto una richiesta alla società che sta provando ad accontentare il tecnico, che ha già accolto a Trigoria 2 giocatori in questo mercato di gennaio.

Calciomercato: chi prende la Roma in attacco?

La Roma è una delle società che, più di tutte, si sta muovendo in queste ultime settimane di calciomercato.

I giallorossi contano di completare la rosa a disposizione di Ranieri con l’arrivo di Frattesi e di un nuovo attaccante.

Il nome di Raspadori è stato messo da parte dai gialloossi, anche a causa della valutazione del Napoli che intende cedere l’ex Sassuolo a titolo definiivo e non con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ecco perché, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore, ha preso di nuovo quota il nome dell’ex Udinese con l’Everton pronta a cedere alla Roma Beto in questo mercato di gennaio 2025.

I Toffes, di proprietà dei Friedkin, possono risolvere i problemi dei giallorossi in attacco e vendere il portoghese che è reduce da alcune stagioni altalenanti. L’arrivo in Premier League, infatti, non ha aiutato la crescita del giocatore che è un lontano parente di quello visto con la maglia dei friulani in Serie A.

Ecco perché Beto vuole la Roma per rilanciare la sua carriera e tornare protagonista in Italia.

Beto Roma: si sblocca l’affare

Da parte dei Friedkin c’è tutto l’interesse di accontentare Ranieri, che ha chiesto alla società di prendere un nuovo attaccante. Il nome di Beto è quello più facile da prendere, considerando che l’Everton è di proprietà della famiglia americano.

Il portoghese, quindi, ex Udinese, arriverebbe alla Roma in prestito con diritto di riscatto, condizioni favorevoli per la società giallorossa che è sempre attenta al Financial Fair Play.

Non resta che attendere l’evolversi del calciomercato con Beto che, dal canto suo, non si opporrebbe ad un ritorno in Serie A, dove è già stato protagonista in passato.