Zidane in panchina: altro che CT, allenerà un club a sorpresa

Dall’estero svelano quello che è l’arrivo da allenatore e non da Commissario Tecnico con la Francia, nel nome di Zinedine Zidane.

L’allenatore che pare aver fatto più le fortune economiche e non con il gioco FC – ex Fifa per gli amanti videoludici – essendone testimonial principale di copertina e non solo, sarebbe pronto a ripartire.

Il nome di Zinedine Zidane è incluso nella short list del club che sembra pronto alla rivoluzione, in un progetto tutto nuovo dopo la tremenda annata – sportivamente parlando – che sta vivendo la squadra attualmente lontana di ben 14 punti dal piazzamento europeo. Praticamente più vicino alla zona salvezza considerando gli 8 punti in più dal terzultimo posto, occupando la posizione numero 15 in classifica. Un disastro totale, se si pensa all’obiettivo di finire in Champions League di inizio anno.

Zidane di nuovo in panchina: la notizia dopo le voci sulla Serie A

Dall’obiettivo Champions League a quello legato alla salvezza, se si pensa a quanto non è funzionato col tecnico che sembra pronto all’esonero del proprio allenatore.

Il nome di Zidane era circolato anche per quanto riguarda l’ipotesi italiana col Milan tra le protagoniste per prenderlo, prima di quella che fu la scelta di qualche settimana fa che ha portato a Sergio Conceicao come sostituto di Paulo Fonseca.

Alla fine, niente Serie A per Zidane, che allenerà in Premier League. Questo, stando a quelle che sono le voci di calciomercato che riguardano gli allenatori e che arrivano dall’Inghilterra.

Zizou Zidane in panchina: niente Francia come CT al posto di Deschamps

Didier Deschamps, come hanno fatto sapere dalla stessa Federazione francese, non resterà sulla panchina de Les Blues, dovendo cercarsi la stessa Francia, un nuovo Commissario Tecnico. Ma questo, non arriverebbe nel nome di Zidane. Secondo quanto fanno sapere i tabloid inglesi, ci sarebbe l’ipotesi Zidane per la panchina del Tottenham. L’allenatore francese potrebbe fare al caso della stessa società degli Spurs, con i nomi di altre tre vecchie conoscenze del calcio italiano che sono in lizza per prendere il posto del possibile esonerato Ange Postecoglou. Il club britannico ha commesso un vero e proprio disastro nella stagione attuale e , a pagarne le spese, potrebbe essere lo stesso allenatore.

Esonero e scelta Zidane: doppia alternativa italiana

L’esonero di Postecoglou porterebbe all’idea Zidane, ma ci sono anche altre due ipotesi italiane. Le stesse, nel nome sia di Allegri che di Maurizio Sarri, anche se il primo sembra ormai ad un passo dall’Arabia Saudita per quanto si è annunciato con l’Al-Ahli.