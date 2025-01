Esonero immediato dopo la Champions: sostituto a sorpresa

Clamorosa beffa in arrivo per l’allenatore che è stato fatto fuori dalla società proprio dopo la Champions League e ora il sostituto può essere una vera sorpresa.

Dopo l’esonero si parla di quello che può essere il ritorno in panchina per l’allenatore che sembra intenzionato a fare sul serio perché adesso ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere in vista delle prossime ore con il club pronto ad annunciare il sostituto che può arrivare anche subito.

Ci sono aggiornamenti che riguardano il colpo di scena che può arrivare per quanto riguarda uno degli allenatori da poco esonerati e che può rimettersi già in discussione in una nuova avventura.

Diverse società hanno cambiato in questa nuova stagione, anche quelle importanti, ora si parla però di quello che può accadere con l’ennesimo esonero di stagione e la scelta da parte del club di puntare su chi può diventare presto il prossimo allenatore.

Esonero dopo la Champions: hanno scelto il nuovo allenatore

Occhio a quello che potrebbe accadere già nelle prossime ore perché è fresca la notizia dell’ufficialità dell’esonero dell’allenatore e ora si cerca di capire cosa può accadere da un momento all’altro con uno dei vari allenatori che è messo nel mirino.

Dopo un’altra sconfitta, questa volta in Champions League, il Borussia Dortmund ha deciso di esonerare Sahin come allenatore e ora punta su un nuovo nome che già in questa stagione aveva iniziata sulla panchina di un altro club, per poi essere licenziato dopo alcuni risultati negativi.

Secondo le ultime notizie, infatti, è corsa a due tra Fonseca e Ten Hag per il ruolo di allenatore del Borussia Dortmund dopo l’esonero di Sahin che ha pagato a caro prezzo quelli che sono i deludenti risultati in Champions League e campionato di Germania.

Nelle prossime ore sarà fatto l’annuncio da parte del club tedesco che è pronto a rivelare alla tifoseria chi sarà il nuovo allenatore del Borussia Dortmund, Ten Hag e Fonseca sono avanti a tutti.