Calciomercato Napoli: salta Danilo, arriva l’ex Lecce in difesa

Chi prende il Napoli in difesa? Spunta un nome nuovo per la retroguardia azzurra. Ecco tutti i dettagli sul prossimo acquisto in difesa.

Dopo la decisione di Danilo, che all’ultimo ha rifiutato il Napoli per tornare in Brasile e firmare con il Flamengo, adesso gli azzurri hanno puntato un altro calciatore.

E’ iniziata, quindi, la caccia al nuovo difensore centrale, che può arrivare alla fine de mercato di gennaio 2025. Conte, per il momento, si gode le buone prestazioni di Juan Jesus che ha stupito tutti, anche i tifosi azzurri.

Ecco, intanto, l’ultimo giocatore accostato al Napoli: si tratta di un ex Lecce.

Ultime settimane di fuoco per il Napoli, alle prese con l’affare Garnacho. In attesa di una svolta, per quanto riguarda l’arrivo dell’argentino in azzurro, la società ieri ha ricevuto la comunicazione di Danilo che ha deciso di tornare in Brasile.

Un fulmine a ciel sereno, visto che già c’era l’accordo di massimo per l’arrivo dell’ex Manchester City. Alla fine, per motivi familiari, il calciatore ha deciso di lasciare la Juventus e firmare con il Flamengo, dove sarà ufficializzato nei prossimi giorni.

Calciomercato: chi prende il Napoli in difesa?

Si apre un nuovo tema in casa Napoli, che riguarda l’arrivo di un difensore centrale.

Il sogno Skriniar rischia di restare tale, a causa dell’alto ingaggio del calciatore slovacco. Per Conte è la prima scelta, il piano B a Danilo, per esperienza e qualità. Ma le cifre in ballo sono troppo elevate e poi il Psg non può cederelo in prestito ma solo a titolo definitivo.

Ecco perché, nelle ultime ore, la società ha iniziato a valutare una serie di profili giovani come quello che riguarda l’ex Lecce, che è attualmente sotto contratto con la Fiorentina, con cui sono stati avviati i contatti con Commuzzo per la prossima stagione.

Intanto, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, a gennaio dai viola può arrivare il difensore Pongracic.

Pongracic al Napoli? La richiesta della Fiorentina

Il difensore croato della Fiorentina, da novembre a oggi ha totalizzato una sola presenza in Serie A.

Nonostante l’investimento fatto in estate dal club viola, Palladino non lo vede ed è per questo motivo che Manna sta provando a chiudere l’accordo per portare in prestito al Napoli Pongracic.

Ma alla Fiorentina conviene cedere in prestito Pongracic?

I viola l’hanno pagato 16 milioni di euro. Ad oggi il giocatore ha perso appeal e a Napoli potrebbe trovare ancora poco spazio, considerando che è chiuso da Buongiorno in quel ruolo.

Ecco perché, in attesa di nuovi ordini, è bloccata la cessione di Rafa Marin verso il Villarreal con gli azzurri pronti a cautelarsi, con la conferma dell’ex Real Madrid, in caso di mancato arrivo di un altro difensore.