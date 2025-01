Serie A, ribaltone in panchina: scelto Tudor dopo l’esonero

Attenzione alla mossa a sorpresa che può portare ad un altro esonero in Serie A con la società che avrebbe già individuato la nuova scelta, Igor Tudor.

Ci sono sempre maggiori conferme che riguardano quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane con la società che ora inizia a riflettere ad un altro possibile cambiamento molto importante visto che si parla di quello che può essere l’esonero dell’allenatore e la scelta di annunciarne uno nuovo.

Qualcosa inizia a circolare con le voci che si fanno sempre più insistenti di un ritorno in panchina di Tudor. L’ex allenatore di Juve, Verona e Lazio adesso aspetta la grande occasione ma sempre in Italia, perché ha voglia di riscattarsi e dimostrare il suo valore.

Proprio nelle ultime ore sono stati confermati i contatti tra Tudor e il Porto che dopo l’esonero sceglie un nuovo allenatore, ma pare che il tecnico croato abbia intenzione di rimandare al momento perché attende con ansia una chiamata dalla Serie A.

Esonero già deciso, chiamano Tudor

Occhio al possibile colpo di scena quindi in Italia con il ritorno in panchina di Igor Tudor che può diventare il nuovo allenatore. E’ proprio nel campionato di Serie A che vorrebbe tornare a dimostrare il suo valore e provare a lasciare il segno.

Perché Tudor non ha digerito l’addio dalla Lazio e il fatto che con il Napoli sia saltato tutto dopo che il club aveva proposto 6 mesi di contratto e lui aveva intenzione di ottenerne almeno 18 mesi. Ecco che allora si torna a vociferare di quello che può essere il prossimo allenatore scelto in caso di un esonero.

Perché non sta vivendo una situazione facile in questo momento in casa Fiorentina il giovane allenatore Raffaele Palladino che potrebbe aver perso lo spogliatoio e ora c’è anche il rischio che si possa valutare l’esonero se le cose dovessero continuare ad andare male.

Occhio quindi all’occasione che si può creare in Italia per Igor Tudor pronto a tornare ad allenare e la Fiorentina sarebbe un’avventura che accetterebbe subito in caso di esonero di Palladino. In stand by quindi il Porto, si aspetta una chiamata dall’Italia.