Milan, si sblocca l’attaccante: arriva subito

Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro dell’attaccante che ora è pronto a firmare, doppio affare per il Milan.

Il club rossonero sta completando l’acquisto di Walker dalla Premier League, ma non sarà l’unico giocatore ad arrivare perché ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può portare avanti il club rossonero che in entrata e in uscita ha intenzione di muoversi ancora in queste ultime settimane.

Ora arriva una conferma molto importante che riguarda quello che può accadere perché ci sono delle novità proprio sulla scelta del Milan che è pronto a chiudere un acquisto e una cessione molto importanti.

Attenzione a quello che può accadere visto che ci sono delle novità che riguardano proprio la scelta del club che ha voglia di andare a completare l’operazione il prima possibile. Ci sono degli aggiornamenti da dover dare sulle cessioni e gli acquisti del Milan e sull’attacco.

Calciomercato Milan: doppio colpo in attacco

Occhio al possibile colpo di scena in casa Milan con la società che vuole accontentare il suo allenatore che si aspetta dei nuovi acquisti e ha dato anche il via libera a delle cessioni che possono concludersi di pari passi nelle prossime ore. Attenzione però a quello che può accadere adesso per il futuro del club rossonero.

Secondo le ultimissime notizie ormai ci siamo e il Monza ha chiuso l’accordo per Luka Jovic. L’attaccante del Milan non rientra nei piani dell’allenatore Sergio Conceicao che ha dato l’ok per la sua cessione e in queste ore proprio è arrivata la chiamata del dirigente Galliani per convincerlo.

Il Monza ha venduto Djuric al Parma e ha scelto Jovic come sostituto. Allo stesso tempo il Milan è pronto a portare in rosa un nuovo attaccante e dopo aver liberato lo slot parte l’assalto a Santi Gimenez del Feyenoord.

La trattativa sembra già avviata e si cerca di lavorare su quello che è il prezzo dell’affare. Perché il club olandese vuole il pagamento di almeno 40 milioni di euro per vendere Gimenez al Milan a gennaio visto che sul giocatore c’è una clausola da 50 milioni.