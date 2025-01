Serie A, ultimatum all’allenatore: se perde sarà esonerato

Una situazione che fino a poco fa avrebbe definito surreale, eppure, adesso si torna a parlare di quello che può essere un cambio in panchina con un altro esonero in Serie A.

Sono diversi gli allenatori in Italia in questo momento che rischiano davvero grosso. Perché ci sono delle novità che riguardano le scelte che possono essere prese da un momento all’altro e che porterebbero ad un cambio immediato dell’allenatore di Serie A con l’esonero sempre più vicino.

Occhio quindi a ciò che può accadere con la concreta possibilità di andare a definire accordi sempre più precisi fino ad arrivare a dare una scossa con una rivoluzione totale che può portare ad un altro esonero in Serie A.

Sono diversi in questo momento gli allenatori a rischio che stanno deludendo le proprie società nel campionato italiano di Serie A e presto si può arrivare a decisioni forti che possono cambiare totalmente la linea del progetto in vista delle prossime settimane e mesi che porteranno al finale di stagione.

Esonero in Serie A, ultima occasione per l’allenatore

Occhio quindi a quella che può essere la scelta direttamente del club che ora valuta in maniera sempre più concreta la possibilità di andare a cambiare allenatore con un esonero se le cose non dovessero andare per il meglio. Perché la società ha investito tanto e dal tecnico si aspetta che possa riprendere la squadra in mano.

In questo momento chi più di tutti rischia è Raffaele Palladino con la Fiorentina che nelle ultime 6 di campionato ha ottenuto 4 sconfitte e 2 pareggi, allontanandosi in maniera concreta dalle zone alte. Adesso il sogno Champions sta svanendo e dovrà provare a dare una scossa a tutta la squadra l’allenatore che rischia anche l’esonero per alcuni.

Di sicuro il prossimo match con la Lazio diventa chiave per la sfida in classifica per il sogno Champions e arriva l’ultimatum, in caso di sconfitta è da capire che tipo di scelte andrà a fare la stessa società. Adesso però ci sono possibilità che il club voglia continuare a puntare forte su Palladino e che l’esonero sia solo invenzione di alcuni tifosi delusi.