Serie A, esonero deciso: il club ha scelto Tudor nuovo allenatore

Svolta in arrivo in Serie A con una panchina pronta a saltare definitivamente, ora la società valuta davvero l’esonero per provare ad ottenere una reazione.

Solo un grosso scossone potrebbe cambiare le cose al momento secondo il club che vuole una squadra determinata a raggiungere i nuovi obiettivi. Perché adesso ci sono conferme che riguardano quello che può accadere in vista delle prossime ore considerando che una società di Serie A sta valutando l’esonero dell’allenatore.

Sono diversi i club non contenti di quello che stanno facendo i propri allenatori perché sono davvero tantissime le squadre raggruppate in fondo alla classifica e che lottano per la zona retrocessione che mai come questa volta cambia di continuo. C’è però un club che sta stabilmente nelle zone basse e per questo può arrivare un esonero immediato in panchina con Igor Tudor candidato numero uno per diventare il nuovo allenatore.

Calciomercato: Tudor torna dopo l’esonero

E’ proprio in Serie A che potremmo rivedere presto Igor Tudor che in questo momento aspetta libero una nuova avventura stimolante che possa cambiare la sua carriera anche subito. Ci sono ora delle novità che riguardano quello che può accadere nelle prossime ore.

Proprio nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità del cambio di proprietà da parte dell’Hellas Verona che è passata dopo tanti anni di gestione Setti nelle mani di Presidio Investors, società americana di private equity con sede ad Austin in Texas. Un acquisto che potrebbe cambiare il futuro del Verona che può esonerare Zanetti e scegliere il nuovo allenatore.

Perché adesso ci sono conferme sempre più importanti che riguardano questa attuale gestione che non convince e il club non ha nessuna intenzione di tornare in Serie B. Per salvarlo quindi si aspetta una scossa immediata che può portare anche alla scelta di puntare su Tudor come nuovo allenatore per il Verona e con l’esonero di Zanetti.