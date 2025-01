Real Madrid, esonero Ancelotti: torna subito in Italia

Tutto pronto per l’addio dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ecco nuovi aggiornamenti dalla Spagna riguardo la separazione dell’allenatore dai Blancos.

Non ci sono speranze per una riconciliazione. Il futuro di Ancelotti è già scritto: tornerà subito in Italia. C’è già stato un primo contatto per l’allenatore che vive un periodo complicato al Real Madrid.

La possibilità di ritornare affascina e non poco il mister, che l’ultima volta che ha allenato in Serie A è stato al Napoli. Avventura non proprio piacevole per Carletto che adesso è pronto a riscattarsi e tornare al successo nel nostro paese.

Quale società vuole prendere Ancelotti?

Nonostante la lunga lista di trofei vinti, al Real Madrid Ancelotti è finito nel mirino della critica con la società che ha iniziato a valutare il possibile addio dell’allenatore.

L’esonero, dunque, è già scritto per Ancelotti che ha perso la fiducia anche di Florentino che ha già pronto un altro tecnico per il futuro.

Il mancato successo in Supercoppa, contro il Barcellona, ha alimentato gli animi anche all’interno dell’ambiente madrileno. Intanto, in campionato la squadra ha sfruttato i passi falsi di Altetico e Barça ed è tornato a guidare la classifica della Liga con 46 punti.

Esonero per Ancelotti al Real Madrid, chi arriva al suo posto

L’addio di Ancelotti al Real Madrid può essere immediato?

Il successo nell’ultimo turno in Liga non deve illudere l’allenatore che continua ad essere sul filo del rasoio. Il tecnico, infatti, non ha più scusanti e al prossimo passo falso, anche in Champions League, rischia di essere esonerato dal Real Madrid che per il futuro ha scelto Xabi Alonso come nuovo allenatore.

Per Ancelotti, quale sarà il suo futuro dopo il Real Madrid?

Tutte le strade portano all’Italia, più precisamente alla Capitale. Infatti, Ranieri che da giugno sarà collaboratore della famiglia Friedkin, è pronto al grande colpo e portare sulla panchina della Roma Ancelotti.

Ancelotti alla Roma?

E’ tutto pronto per il grande ritorno di Ancelotti a Roma, questa volta nelle vesti allenatore.

Il tecnico, che ha vinto di tutto con il Real, sta per essere esonarato dal club spagnolo. La conferma è arrivata anche da Onda Cero che ha già parlato di ultimatum da parte di Florentino che a giugno ha deciso di esonerare Ancelotti: al suo posto, al Real Madrid, arriverà Xavi Alonso.

Questo scenario già sta facendo sognare i tifosi giallorossi, che sono pronti ad accogliere a Trigoria l’ex centrocampista che da giocatore con la Roma ha vinto 4 Coppe Italia ed uno Scudetto.