Esonero già deciso: torna subito Pirlo in panchina

La situazione è davvero complicata adesso perché si rischia di arrivare ad un altro esonero immediato che può portare al ritorno di Andrea Pirlo in panchina.

Ci sono delle notizie molto importanti che riguardano la scelta che può essere fatta dalla società che vuole provare a dare una svolta immediata a questa stagione perché ora rischia davvero grosso. Al momento ci sono delle novità che arrivano per il cambio in panchina con Andrea Pirlo pronto a tornare al posto dell’allenatore esonerato.

Adesso ci sono delle novità che arrivano e rischiano di dover capovolgere tutto visto che si parla di quello che sembra ormai essere il cambio scontato dopo altri risultati negativi conquistati dalla società. Perché al momento può essere esonerato un altro allenatore e Pirlo già è stato pre allertato per tornare nuovamente a lavorare per dare una scossa a tutto l’ambiente.

Esonero già deciso, cambiano per prendere Pirlo

Ci sono aggiornamenti sul mercato che può portare in questi prossimi giorni al cambio in panchina con un altro esonero che può portare a Pirlo in panchina come scelta definitiva per concludere la stagione e provare a dare un segnale di scossa a tutto l’ambiente.

Occhio a quella che sarà quindi la scelta della Sampdoria che è in caduta libera nel campionato di Serie B e ora occupa le ultimissime posizioni e rischia seriamente la retrocessione. Ora si arriva ad una nuova scelta importante e importante perché già sono stati cambiati più allenatori in questa stagione.

La prossima gara con il Cesena sarà determinante perché l’ambiente ha contestato la formazione di mister Semplici e ora anche lui rischia davvero l’esonero dopo quelli che già ci sono stati per Pirlo e Sottil. Adesso però ci si gioca tutto nelle prossime ore perché può arrivare la conferma che può riportare proprio alla scelta di puntare di nuovo su Andrea Pirlo alla Sampdoria in caso di esonero di Semplici.