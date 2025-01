Altro esonero pronto: Mancini è l’ultima chance

Possibile svolta in panchina con l’arrivo di un nuovo allenatore di spessore come Roberto Mancini in caso di altro esonero e ora la società vuole dare una svolta al progetto.

Continuare così non è più ammissibili e per questo motivo che la società vuole provare a dare una scossa a quello che è un progetto che non sta per niente prendendo la via che si sperava. In questo momento c’è aria di grande rivoluzione in vista per una squadra che continua ad ottenere alti e bassi e vedremo che risultati ci saranno. In caso di altre batoste si può arrivare fino ad un altro esonero in panchina con la scelta del nuovo allenatore pronta.

Attenzione a quello che potrebbe quindi accadere perché ci sono novità riguardo il possibile cambio con Roberto Mancini che può tornare in panchina dopo l’esonero. Si aspetta di capire come andranno le cose nelle prossime ore che in questo momento non son per niente positive sotto ogni punto di vista e la società sembra costretta a dover prendere una posizione.

Esonero in arrivo, ora tutto nelle mani di Mancini

C’è grande attesa in merito a quello che può essere un cambio in panchina importante in arrivo perché le prossime settimane saranno quelle decisive per l’allenatore che rischia l’esonero e Mancini è in attesa.

Si torna a vociferare riguardo quello che può accadere a Manchester perché c’è una situazione ormai disastrosa allo United che può portare fino all’ennesimo esonero con l’attuale allenatore Amorim anche a rischio. Arrivato tra il grande entusiasmo dopo i risultati allo Sporting Lisbona sta ottenendo pessimi risultati con al momento la squadra sempre più giù in classifica.

Nella sua avventura al Manchester United Amorim ha ottenuto 6 vittorie 2 pareggi e 7 sconfitte che ora fanno riflettere di come sia necessaria una vera e totale rivoluzione sotto ogni punto di vista. Occhio anche a quella che può essere l’ennesima scelta di esonero del club con il nome di Roberto Mancini caldo e che può essere decisivo per la svolta.