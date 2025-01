Serie A, ribaltone in panchina: chiamano Sarri dopo l’esonero

Svolta in panchina in Serie A con uno degli allenatori che rischia grosso ora e dopo la partita potrebbe arrivare proprio la chiamata per Maurizio Sarri.

Ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano il possibile cambio in panchina per una squadra di Serie A che può anche esonerare l’allenatore e decidere di cambiare tutte le carte in tavola in maniera improvvisa. Perché sono diversi in questo momento i tecnici a rischio.

Possibile ribaltone in panchina da un momento all’altro considerando che a fare la differenza saranno i risultati che otterrà la squadra in queste prossime partite. Adesso c’è uno degli allenatori più in crisi di risultati che deve provare a dare una scossa dopo un periodo davvero difficile in campionato.

Rischio esonero per l’allenatore di Serie A

Ora ci si aspetta una scossa nella prossima partita di campionato perché c’è una squadra che arriva da una serie di risultati negativi che possono portare anche la società a valutare l’esonero dell’allenatore con l’ennesimo passo falso nel prossimo turno di Serie A.

4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 di campionato che mettono nuovamente la Fiorentina di Raffaele Palladino in una posizione di stallo e bilico per la qualificazione in Europa in vista della prossima stagione. Adesso bisogna ritrovare risultati ed entusiasmo come l’inizio di stagione o si inizierà a parlare di come poter arrivare ad una svolta immediata fino anche alla soluzione più estrema, quella dell’esonero dell’allenatore.

Perché la dirigenza viola è molto esigente e lo stesso il suo presidente Rocco Commisso che sta investendo tanto in questi anni e ora si aspetta un rientro economico anche importante. Diverse occasioni si possono venire a creare nel corso della stagione anche per gli allenatori disponibili se la Fiorentina dovesse continuare ad ottenere risultati negativi.

A quel punto sarebbe da valutare anche la posizione di Palladino a rischio esonero con la Fiorentina e tra i nomi che piacciono da anni alla società viola c’è sicuramente Maurizio Sarri che è in attesa della prossima occasione.