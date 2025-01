Esonero confermato: cambiano allenatore, arriva Roberto Mancini

Arrivano aggiornamenti riguardo il futuro dell’allenatore, che rischia l’esonero nelle prossime ore. Al suo posto si candida Roberto Mancini.

L’ex ct, libero dopo la fine della sua esperienza alla guida della Nazionale dell’Arabia Saudita, può tornare protagonista sulla panchina di un club. Ecco quale.

Valutazioni in corso da parte dell’allenatore che fino a qualche mese fa era stato accostato alla panchina della Roma.

Dopo la vittoria dell’Europeo con l’Italia, è iniziata una parabola discendente per il mister che nel 2023 ha lasciato il ruolo di ct dell’Italia per accettare la corte della Nazionale araba.

L’esperienza in Arabia Saudita si è rivelata un fallimento, tant’è che la Federazione ha deciso di esonerarlo. E adesso Mancini si ritrova libero, in attesa di una chiamata da parte di una società che può arrivare già nei prossimi giorni.

Esonero e cambio in panchina: Mancini pronto a tornare

L’inizio della stagione prometteva ben altre aspettative.

Ed invece, il rendimento altalenante è stato tra i pincipali punti deboli della squadra. Inoltre, a complicare i piani del tecnico, le assenze per infortunio di giocatori che fino allo scorso anno sono stati protagonista della squadra.

Ecco perché Nuri Sahin rischia l’esonero dal Borussia Dortmund, dopo l’ultima sconfitta in campionato contro l’Eintracht Francoforte. La squadra, che aspirava a contendersi la vittoria della Bundesliga, è attualmente a metà classifica, mettendo in allarme sia il club che i suoi tifosi che rischiano di non disputare la Champions League la prossima stagione.

Un danno economico notevole per la società, che era reduce dalla finale di Champions e da un buon campionato in Germania. Per questa ragione, il club ha messo in pre allarme altri allenatori che sono pronti a sostiturie l’ex centrocampista.

La sconfitta di venerdì contro l’Eintracht Francoforte è stata particolarmente dolorosa, non solo per il punteggio, ma anche perché la squadra ha messo in evidenza tutti i suoi limiti, a partire dalla fase difensiva che sta patendo l’assenza di Hummels.

Il Dortmund ha bisogno di un cambio di passo, se vuole arrivare in Europa la prossima stagione. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’esonero dell’allenatore Sahin.

Esonero Sahin Borussia Dortmund: anche Roberto Mancini è in lizza

La situazione in casa Borussia Dortmund è critica, si attende una decisione sul futuro di Nuri Sahin che rischia l’esonero. L’allenatore, arrivato al posto di Terzic, è finito nel mirino della società a seguito dei risultati negativi della squadra.

Ecco perché i dirigenti hanno iniziato a sondare il terreno per mandare via l’allenatore, con la società pronta a nominare come nuovo allenatore del Borussia Dortmund Roberto Mancini, che è attualmente libero dopo la fine dell’esperienza alla guida dell’Arabia Saudita.