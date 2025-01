Napoli beffato, il talento di 20 anni sta firmando con la Juventus

Una clamorosa beffa di calciomercato per il Napoli perché ora il calciatore potrebbe finire nelle mani della Juventus che sta pensando di chiudere subito l’acquisto.

Ad architettare tutto potrebbe essere stato proprio Cristiano Giuntoli, ex ds del Napoli, che oggi si occupa degli affari di mercato della Juventus che deve fare di tutto per migliorare la rosa e colmare il gap in classifica con le altre rivali italiane tra cui proprio il Napoli di Conte che è in testa alla classifica.

Una prima beffa per gli azzurri però potrebbe arrivare proprio dal mercato perché ci sono delle situazioni particolari che stanno venendo fuori e si parla di quello che sembra essere un accordo di mercato della Juventus con un giocatore che sembrava ad un passo dal Napoli.

Il club partenopeo di Aurelio De Laurentiis anche sta cercando di migliorare la rosa in vista del finale di stagione e del futuro e vuole provare a far felice il suo allenatore che ha dato indicazioni chiare. Intanto, dopo l’addio di Kvaratskhelia si cerca di trovare un nuovo sostituto in attacco e il primo nome della lista è quello di Garnacho, ma non è l’unico. Ora occhio al ruolo che può giocare la Juventus.

Calciomercato Juventus, colpo per beffare il Napoli

Ci sono tanti nomi che sono in uscita dalle loro squadre e che sono appetibili per diversi club. Sul mercato si sono sempre fatti la ‘guerra’ Juve e Napoli che hanno spesso obiettivi in comune, oggi ancora di più considerando che Giuntoli e Manna che oggi guidano il mercato di Juve e Napoli hanno anche lavorato per un periodo insieme in bianconero.

Adesso però occhio al colpo che può sfumare con il Napoli perché Patrick Dorgu può firmare con la Juventus. Un clamoroso colpo di scena di calciomercato già di gennaio, perché il club bianconero potrebbe vendere Cambiaso al Manchester City per circa 70 milioni e avrebbe la disponibilità di investire una grossa cifra, i 35 milioni che chiede il Lecce per Dorgu.

Nelle ultime settimane però sembrava ormai già raggiunto un accordo tra Dorgu e il Napoli per giugno dopo che il calciatore avrebbe parlato anche con Conte. Adesso però l’inserimento della Juventus per un trasferimento immediato può ribaltare tutta la situazione.