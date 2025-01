Inter, acquisto a sorpresa in attacco: segnale a Lautaro e Thuram

Occhio al clamoroso colpo a sorpresa in attacco con l’Inter che vuole dare un segnale forte al campionato italiano e anche a tutti quelli che pensano di potersi sentire appagati.

Perché in questo momento c’è una netta differenza tra quelli che sono i titolari e le riserve dell’Inter, soprattutto in attacco dove Lautaro Martinez e Marcus Thuram non sono degnamente sostituiti, quando è concesso loro di rifiatare, da Taremi, Arnautovic e Correa. Ecco che allora la società è pronta ad operare sul mercato di gennaio per una clamorosa svolta.

Si pensa che l‘Inter possa acquistare un nuovo attaccante anche subito, andando poi a liberare uno di quelli che ci sono in rosa che non sembra possano dare la giusta qualità che viene chiesta da Inzaghi e la società.

Allo stesso tempo, è evidente che il rendimento di Lautaro Martinez quest’anno sta penalizzando tanto l’Inter e che allo stesso tempo quello di Thuram è abbastanza altalenante. Per questo che il club cerca un nuovo attaccante che possa dare una grande mano con tantissima qualità, esperienza e aumentare anche il livello di competitività interno.

Calciomercato Inter, comprano un nuovo attaccante

Circolano voci di un possibile e inaspettato colpo a sorpresa per l’Inter che fa sul serio e ora ci sono delle notizie molto importanti che arrivano proprio riguardo quella che sarà la scelta del club in vista delle prossime stagioni si, ma anche già da subito.