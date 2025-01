Esonero ad un passo: il sostituto è Fonseca

Dopo un buon inizio, poi il crollo. Per questo motivo che ora la società pensa a quello che può essere un altro cambio in panchina, l’ennesimo esonero che può portare Paulo Fonseca di nuovo in panchina.

Occhio a quello che può accadere nelle prossime ore con la società disposta a cambiare subito le cose dopo quello che è accaduto. Un lungo periodo di risultati negativi che non può fare altro che portare il club a valutare in maniera concreta l’esonero dell’allenatore.

Se si dovesse concludere in questo modo la situazione attuale, si potrebbe anche andare a valutare un cambio immediato in panchina che porterebbe a Paulo Fonseca come nuovo allenatore dopo l’esonero. L’allenatore portoghese è pronto a tornare di nuovo in panchina.

Esonero deciso: tra i sostituti c’è Fonseca

Possibile colpo di scena con quello che può essere un altro esonero pesante che può riportare Fonseca ad allenare, ora la società sta valutando seriamente diverse piste.

Dopo diverse buone esperienze non si è andato a mettere in una situazione facile il tecnico olandese Ruud Van Nistelrooy che ora rischia grosso con il Leicester dopo quello che era stato un buonissimo inizio di avventura sulla panchina del club inglese. Perché l’allenatore era arrivato a fine novembre dopo l’esonero del suo predecessore e alla prima in panchina in Premier League ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro il West Ham.

Da quel momento in poi però sono arrivati solo risultati pesanti e negativi in campionato come 1 pareggio e 6 sconfitte che ora mettono a serio rischio la squadra che si ritrova in zona retrocessione. Per questo motivo che Van Nistelrooy rischia l’esonero dal Leicester. Di positivo solo il turno passato in FA Cup con una netta vittoria per 6-2 contro però una squadra di seconda divisione, il QPR.

Adesso quindi è il momento di dare una svolta immediata al progetto perché in campionato, in caso di un’altra sconfitta, il Leicester sarà costretto ad esonerare Van Nistelrooy e tra i nomi per il sostituto c’è proprio Fonseca.