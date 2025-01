Juventus, Thiago Motta a serio rischio: gira una voce sull’esonero

C’è una situazione davvero di grosso rischio per Thiago Motta con la Juventus perché in questo momento può accadere di tutto da un momento all’altro per il giovane allenatore.

Adesso è davvero un momento decisivo per la stagione e il futuro di Thiago Motta alla Juventus dopo le voci sull’esonero, perché la fiducia per il tecnico ex Bologna non può essere eterna. In questo momento l’allenatore non vanta più della stessa fiducia di prima dopo i tantissimi pareggi in campionato che hanno complicato la classifica della Juve.

Adesso si cerca di capire come possano cambiare le cose in vista del futuro, visto che in questo momento c’è una situazione chiara per la Juventus che deve assolutamente ottenere risultati e Thiago Motta sarà ritenuto il principale responsabile in quel caso.

Juve, esonero Thiago Motta: c’è l’ultimatum

Occhio al colpo di scena in negativo per la Juventus perché Thiago Motta è a serio rischio sull’esonero se dovesse continuare ad andare in questo modo. Perché adesso ci sono delle notizie davvero particolari che rischiano di finire con una situazione alle battute finali tra le parti, perché non c’è altra strada per il club bianconero adesso.

Altri passi falsi metteranno a serio rischio il progetto di Thiago Motta alla Juventus che rischia grosso in questo momento, perché il club bianconero deve cercare di capire come risolvere quella che è una situazione di risultati sempre più difficile in ambito tattico.

Possibile svolta quindi da un momento all’altro per Thiago Motta che rischia l’esonero alla Juve se i risultati non dovessero cambiare. Altri passi falsi possono essere decisivi con la società che arrivati ad un certo punto può davvero pensare di dare una svolta alle cose cercando anche di andare ad escludere il giovane allenatore dal progetto.

Perché in questo momento non resta che un ultimatum della Juve a Thiago Motta che può davvero pensare di cambiare se dovessero continuare ad andare avanti così.