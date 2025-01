Svolta Allegri, ritorna in panchina: annuncio di Sky

E’ tutto pronto per il ritorno in panchina per Massimiliano Allegri che ha deciso di prendere in considerazione l’offerta della società, che ha deciso di mettere sotto contratto l’ex Juventus.

L’allenatore, accostato nell’ultimo periodo a società come Milan e Roma, è ancora fermo dopo l’esperienza bianconera. Dopo varie voci relative al possibile subentro a stagione in corso, alla fine il tecnico ha deciso di non accettare nessuna proposta e di restare fermo un anno.

L’intenzione è ripartire con calma dalla prossima stagione, visto che c’è già un club che è pronto a prendere Allegri e bloccarlo per il futuro. Ecco tutti i dettagli di questo possibile accordo, svelati in anteprima da Sky Sport.

Quale sarà la prossima squadra di Allegri?

E’ il giornalista Gianluca Di Marzio a fare il punto riguardo il possibile ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Il tecnico ha ricevuto una proposta per la prossima stagione.

Infatti, la società sta già programmando il futuro e come ruolo di allenatore ha in mente di bloccare l’ex Juventus, che è attualmente fermo dopo l’esperienza alla Vecchia Signora.

Il futuro di Allegri non sarà in Italia e neanche in Europa. Tutto porta all’Arabia Saudita, che è tornata alla carica per ingaggiare il tecnico che nell’ultimo periodo ha ricevuto una proposta anche da parte della Nazionale belga.

Per Allegri si tratta della prima esperienza fuori dall’Italia, occasione unica per l’allenatore che ha deciso di seguire l’ex milanista ed ex Manchester City Mahrez.

Infatti, c’è una nuova tentazione araba per Allegri che è stato contattato dall’Al Ahli.

Allegri in Arabia Saudita a giugno: per il momento l’Al Ahli prende Cioffi

Un futuro segnato, quindi, per l’ex Juventus con i dirigenti intenzionati a chiudere l’accordo per giugno per nominare come prossimo allenatore dell’Al Ahli Allegri.

Intanto, la squadra araba che può contare su giocatori come Kessié e Mahrez, per questa seconda parte di stagione punterà su un altro italiano, si tratta dell’ex Udinese ed Hellas Verona Gabriele Cioffi, che è pronto a ripartire dall’Arabia Saudita.

Non è da escludere che in futuro, con l’eventuale approdo di Allegri all’Al Ahli, l’allenatore decida di proseguire insieme all’ex Juventus magari nelle vesti di secondo o collaboratore tecnico, ruolo che ha già svolto all’Udinese con Luca Gotti.