Serie A, l’infortunio è grave: tornerà il prossimo mese

Arrivano delle nuove notizie che riguardano la brutta notizia arrivata per il calciatore che si è infortunato in Serie A e ora dovrà stare fuori per diverso tempo.

Ci sono delle importanti notizie che arrivano e riguardano il calciatore di Serie A che si è infortunato e rischia di dover stare fuori a lungo tempo. Perché in questo momento ci sono delle notizie molto importanti che riguardano quello che è accaduto e che può complicare il resto della stagione.

Perché la situazione si è complicata quando in queste ore è accaduto tutto e c’è stato anche il comunicato della società italiana che ora è stata costretta a svelare i tempi di recupero dopo l’infortunio del calciatore.

Infortunio in Serie A, starà fuori a lungo

Arrivano delle novità che riguardano le condizioni del calciatore che si è infortunato e che ora rischia davvero un lungo stop. Perché in queste ore è stato confermato tutto in merito alla batosta arrivata con il ko del giocatore.

Uno degli uomini mercato di questa sessione di gennaio è stato costretto a fermarsi, è arrivata la comunicazione ufficiale in merito a quello che è stato l’infortunio di Anjorin che non potrà scendere in campo con il suo club e aiutare la squadra nelle prossime sfide.

Il centrocampista si è infortunato e oggi agli esami strumentali è stato evidenziato per Anjorin una lesione di basso grado al flessore della coscia destra. Questo significa che il calciatore dovrà stare fermo per diverso tempo. Infatti, sarà indisponibile per la gara contro l’Inter e non solo.

I tempi di recupero per Anjorin dopo l’infortunio saranno di circa 3 settimane e a confermare tutto è stato il comunicato ufficiale del club toscano.