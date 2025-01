Esonero immediato dopo la sconfitta, hanno chiamato Fonseca

Colpo di scena in arrivo per quanto riguarda la scelta della panchina degli allenatori che rischiano di ritrovarsi senza lavoro a causa di un esonero e c’è Paulo Fonseca pronto a tornare.

Occhio a quello che può essere un altro esonero che porterebbe alla scelta di puntare su Fonseca in panchina. Perché ci sono degli aggiornamenti da dover dare e riguardano quella che può essere una scelta forte da parte della società pronta a cambiare subiti per cercare di dare una svolta al progetto.

Ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro con un altro allenatore esonerato nelle prossime ore e l’occasione che si aprirebbe per Paulo Fonseca dopo l’esperienza al Milan durata solo qualche mese ed ora è libero di firmare con un’altra società.

Calciomercato: esonero immediato, scelto Fonseca

C’è un panchina a serio rischio e può arrivare l’annuncio dell’esonero dell’allenatore da un momento all’altro. Una scelta pesante che porterebbe addirittura a quello che può essere il cambio in panchina con la decisione di puntare forte su Fonseca.

Si gioca tutto Postecoglou con il Tottenham che può esonerarlo subito dopo quella che sarà la giornata decisiva di oggi. Perché il club del Nord di Londra si gioca tutto nella sua prossima sfida di campionato, nel Derby contro l’Arsenal che cerca riscatto dopo essere stato eliminato dalla FA Cup dal Manchester United.

Intanto, ci sono aggiornamenti molto importanti che riguardano quello che può essere l’esonero di Postecoglou dal Tottenham in caso di ennesima sconfitta in campionato che sta avvicinando sempre di più il club degli Spurs alla zona retrocessone. Una stagione deludente e che rischia di diventare fallimentare, per questo motivo la società ora sta facendo delle valutazioni differenti.

E’ più di un anno che i risultati sono deludenti e negativi e per questo motivo che ora può arrivare un clamoroso ribaltone in panchina con l’esonero di Postecoglou dal Tottenham e Fonseca pronto a diventare il nuovo allenatore ripartendo dopo la deludente avventura al Milan.