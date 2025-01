Milan, infortunio Pulisic: è più grave del previsto, il comunicato

Pessime notizie per il Milan e i suoi tifosi perché arrivano conferme su quello che è stato un brutto infortunio per Pulisic nell’ultimo turno di Serie A.

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano quelle che ora sono le condizioni di Pulisic uscito infortunato durante Como-Milan sul risultato di 0-0 e che hanno messo in difficoltà la squadra e l’allenatore Sergio Conceicao che ha dovuto subito cambiare le carte in tavola dopo pochi minuti che è iniziata la ripresa.

Adesso però ci sono pessime notizie su quelle che sono le condizioni di Pulisic e i possibili tempi di recupero che potrebbero mettere a rischio il giocatore nelle prossime e importanti partite, considerando che presto si giocherà anche il Derby.

Occhio quindi a quello che sarà il comunicato direttamente da parte del club rossonero dopo l’infortunio muscolare di Pulisic che si è fatto male ancora una volta nel Milan e continua ad avere problemi di questo tipo.

Milan, infortunio Pulisic: tempi di recupero lunghi

In questo momento ci sono delle novità che arrivano e riguardano come sta Pulisic e quante partite salta nel Milan dopo l’infortunio. Ora ci sono delle novità che arrivano proprio riguardo la scelta che è stata fatta dall’allenatore e dal giocatore che in contemporanea hanno deciso di lasciar perdere per questa gara e non rischiare il peggio.

Perché Pulisic si è fatto male e l’infortunio è muscolare. Un vero guai per l’allenatore che in questo momento deve fare i conti con quella che è una situazione compromessa sotto questo punto di vista, perché si teme il peggio e lo stop può essere davvero più lungo del previsto.

Con un comunicato nelle prossime ore il Milan svelerà i tempi di recupero di Pulisic che rischia di saltare tante partite tra cui anche la gara importante con la Juventus e il prossimo Derby contro l’Inter.