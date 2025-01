Juventus, esonero Thiago Motta: annuncio già nelle prossime ore

Clamoroso retroscena di calciomercato che riguarda il possibile esonero di Thiago Motta da allenatore della Juventus con il club che vuole ribaltare tutto e subito.

Situazione surreale quella che starebbe vivendo ora il giovane allenatore che non si aspettava queste difficoltà alla sua prima stagione sulla panchina di una grande squadra. Tutto confermato però perché in queste ore c’è la notizia in merito a quello che può essere l’esonero di Thiago Motta dalla Juventus.

Da settimane ormai si parla delle grosse difficoltà che sta avendo il club bianconero che non riesce ad ottenere i risultati sperati, anzi, c’è una situazione davvero di grande caos e tensione per quelli che sono i risultati della Juve che continuano ad essere negativi. Sono tantissimi i pareggi e poche le vittorie in campionato e questo fa scivolare il club sempre più indietro in classifica.

Al momento c’è una valutazione in corso sul lavoro di Thiago Motta che rischia il posto alla Juventus. La società continua a dare grande fiducia al suo allenatore, ma non sarà in eterno. Perché in questo momento si entra nel mese della verità che può cambiare l’epilogo del nuovo progetto in positivo o negativo.

Juventus, esonero Thiago Motta: le prossime ore decisive

La situazione è chiara, in questo momento la Juventus si trova dove non pensava di stare e la classifica di serie A è piuttosto negativa e preoccupante. Per questo ora a rischiare è anche lo stesso Thiago Motta.

L’allenatore ha vinto 7 volte e pareggiato 12 in campionato, senza mai perdere, ma i tantissimi pareggi anche con regolarità contro squadre in lotta salvezze mette ad oggi la Juve fuori dalla lotta per le prime posizione e a rischio anche per una qualificazione in Champions al prossimo anno. Per questo non si può non parlare di un possibile ribaltone in panchina che porterebbe al licenziamento di Thiago Motta.

Le prossime partite saranno decisive perché ci sono diversi scontri diretti e in pochi giorni che la Juve di Thiago Motta affronterà Atalanta, Milan e Napoli in campionato. Il tutto in una situazione non facile e per questo motivo che con altri risultati negativi potrebbe traballare la panchina.

Infatti, in caso di tre sconfitte che la Juve può anche pensare di esonerare Thiago Motta subito non ritenendolo più idoneo al progetto. Le prossime ore saranno decisive e staremo a vedere come andrà a finire.