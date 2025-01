Real Madrid, esonero Ancelotti: già scelto il sostituto

La situazione sembra ormai compromessa, perché l’era di Carlo Ancelotti al Real Madrid questa volta sembra conclusa e in maniera anche definitiva.

Il tecnico italiano che ha fatto la storia con il club spagnolo riportandolo ad essere in maniera netta il più vincente club in ambito europeo ora però sembra dover andare via. Perché Carlo Ancelotti è stato colui che ha sbloccato il Real Madrid con il ritorno alla vittoria della Champions League (la decima) che prima di lui mancava da 12 anni.

Poi da lì una strada in discesa verso tantissimi trofei vinti (17) sulla panchina del Real Madrid. Anche negli anni del suo addio è rimasto alto il livello del club che ormai aveva gettato le basi per dominare in ogni competizione grazie ad Ancelotti tanto che ha trovato strada spianata Zidane che ha vinto per ben 3 volte di fila la Champions.

Al suo ritorno al Real Madrid Ancelotti ha vinto altre 2 strepitose Champions League entrando nella storia come l’allenatore più vincente di sempre, ma ora le cose si complicano sempre di più e sembra che si debba arrivare addirittura ad una decisione forte come l’esonero per l’allenatore italiano.

Real Madrid: esonero Ancelotti, la scelta del sostituto

Florentino Perez è pronto ad intervenire e cambiare le cose, perché il Real Madrid di Ancelotti sembra non girare più e nonostante l’arrivo di Mbappe ci sono evidenti difficoltà per il club spagnolo che si ritrova in una situazione davvero difficile.

Tanti i nomi che sono stati fatti per la panchina del Real Madrid post Ancelotti e dopo l’addio si annuncerà quello che sarà poi il nuovo allenatore. Al momento ci sono diverse opzioni molto concrete in vista dei prossimi mesi.

Perché nonostante un contratto in scadenza nel 2026 sembra che per Ancelotti ci sarà l’esonero dal Real Madrid dopo una stagione deludente al momento sotto tanti punti di vista. In campionato il club è dietro ai rivali dell’Atletico, in Champions un vero disastro è da evitare con la squadra che può piazzarsi ai playoff e rischia già l’eliminazione, poi in Supercoppa Spagnola è arrivato un pesante 2-5 in finale con la vittoria del Barcellona ai danni dei Blancos.

Momenti di riflessione per Florentino Perez che può pensare di nuovo all’esonero di Ancelotti e puntare sul ritorno di Zidane, anche se ad oggi la prima scelta porta a Xabi Alonso e nei prossimi mesi può anche essere annunciato.