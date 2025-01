Juventus, esonero Thiago Motta: la situazione è gravissima

Aggiornamento sulla situazione in casa Juventus che si fa sempre più delicata e complicata per il suo nuovo allenatore Thiago Motta che ha iniziato con qualche difficoltà di troppo questa stagione.

Ci si aspettavano dei risultati completamente diversi arrivati a questo punto e, invece, al momento la Juve è lontanissima dal primo posto e rischia anche di dover fare i conti con quella che può essere un reale fallimento perché rischia anche la zona Champions in vista del prossimo anno. Adesso Thiago Motta dovrà metterci qualcosa del suo o si farà davvero dura confermarsi.

C’è una situazione che praticamente è quasi senza precedenti perché continua a non vincere la Juventus di Thiago Motta che si ritrova ad essere considerata al momento una delle squadre più in difficoltà di questo avvio di stagione nonostante erano ben altri i piani e gli obiettivi quando è iniziato l’anno e dopo un calciomercato dispendioso nei confronti dell’allenatore he è stato accontentato quasi in ogni modo.

Juve, esonero Thiago Motta: partite decisive

In questo momento ci sono conferme sul fatto che in casa Juventus non tira per niente un’aria positiva, anzi, c’è un clima di grande tensione che può esplodere da un momento all’altro. Perché la società continua ad essere delusa dai risultati che non arrivano e ora bisogna fare qualcosa.

In questo momento ci sono dei conti da dover fare e presto si tireranno le somme e potrebbero costar caro a Thiago Motta anche con l’esonero dalla Juve. Il club ha avviato un nuovo progetto e sa di dover aspettare per ottenere risultati, ma non c’è tempo in eterno per il giovane allenatore che alla sua prima grande sfida sta deludendo.

Perché negli ultimi 15 anni mai nessuno ha fatto peggio di Thiago Motta alla Juventus arrivati a questo punto eccetto la Juve di Delneri con 31 punti e oggi sono 33 i punti e la situazione è davvero gravissima. In più, i dati mostrano che sono 12 i punti persi da situazione di vantaggio e dimostrano quindi la fragilità di una squadra e del suo allenatore non capace di gestire determinate situazioni.

Adesso arriva il mese della verità per Thiago Motta alla Juventus perché ci sono altri scontri diretti e si rischia anche l’esonero se dovesse continuare a non vincere. Ad oggi in Serie A è l’unica che non ha mai perso, ma sono solo 7 le vittorie e ben 12 i pareggi.