Esonero Thiago Motta: la decisione dei giocatori, il retroscena

Futuro in bilico per il tecnico della Juventus Thiago Motta. L’esonero è una possibilità con la società che questa volta si trova spalle al muro: a decidere sono i giocatori, ecco cosa sta succedendo.

Sta per saltare la panchina di Motta alla Juventus?

Indiscrezione clamorosa riguardo la decisione dei giocatori bianconeri che attraverso il loro capitano hanno fatto una richiesta all’allenatore. Società spiazzata da questa situazione. Ecco le prossime mosse che prenderà il club.

Momento di grande difficoltà per la Juventus, che non sa più vincere.

Numeri clamorosi che confermano un mezzo fallimento della gestione Motta-Giuntoli. Seppur con zero sconfitte la squadra, con soli 33 punti, è ad un passo dal baratro.

Questa squadra è la peggiore degli ultimi 14 anni, i bianconeri hanno raggiunto un dato peggiore, l’ultima volta che era andata peggio nella stagione 2010-2011, con Delneri in panchina e il settimo posto a fine stagione.

Esonero Thiago Motta, la richiesta dei giocatori: adesso cambia tutto

Una situazione surreale, a fronte dei tanti investimenti fatti in campagna trasferimenti.

I giocatori arrivano non hanno inciso secondo le aspettative, alcuni a causa dei tanti infortuni che hanno compromesso la prima parte di stagione.

Errore di programmazione da parte della società che si ritrova a due settimane dall’apertura del mercato senza un difensore ed un vice Vlahovic.

La situazione si fa seria, ecco perché a rischiare maggiormente è l’allenatore della Juventus Thiago Motta che dovrà essere bravo ad uscire da questa situazione.

Intanto, nei giorni scorsi c’è stato un summit con i giocatori attraverso il nuovo capitano Manuel Locatelli: ecco tutti i dettagli svelati dalla Gazzetta dello Sport.

Juventus, confronto con Thiago Motta: ecco la richiesta dei giocatori

Momento difficile per la Juventus, che non ha iniziato bene questo 2025. L’eliminazione dalla Supercoppa ed il pari nel derby contro il Torino, hanno compromesso già questo gennaio.

Intanto, la strada si fa in salita con le prossime sfide che saranno decisive per il futuro dei bianconeri. Atalanta, Milan, Bruges e poi Napoli: calendario ostico per Thiago Motta che aspetta ancora rinforzi dal calciomercato.

Con i risultati che non arrivano, alla Continassa c’è qualcuno che ha iniziato ad alzare la voce. C’è qualche muso lungo, come quello di Gatti che è stato privato della fascia da capitano. Fagioli, che è finito ai margini del progetto, così come Douglas Luiz che è scontento per il mancato utilizzo.

La squadra nei giorni scorsi, attraverso Manuel Locatelli, ha chiesto un confronto con la società e Thiago Motta. C’è un patto per uscire fuori da questo momento negativo ma servirà una svolta immediata anche da parte dell’allenatore, che di recente ha fatto fuori un uomo chiave dello spogliatoio come Danilo.