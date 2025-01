Esonero immediato, Allegri è già stato contattato come sostituto

Dopo un periodo di pausa può arrivare l’immediato ritorno di Massimiliano Allegri in panchina pronto ad una nuova avventura e occhio al colpo di scena.

Esonero immediato, Allegri la scelta in panchina

Ci sarebbero diverse notizie che possono portare da un momento all’altro ad un cambiamento per alcune panchine che salterebbero con Allegri che può essere la scelta in panchina. Perché si cercherà di capire come andare avanti per Tottenham e Real Madrid che possono esonerare Postecoglou e Ancelotti.

Proprio Allegri sarebbe già stato contattato in passato da Tottenham e Real Madrid che ora possono tornare a pensare all’allenatore per la panchina in caso di cambio.