Serie A, l’allenatore ha fallito ancora: chiesto l’esonero

Arrivano pessime notizie per uno degli allenatori di Serie A che si ritrova seriamente a rischio esonero dopo un altro risultato negativo che ora mette il progetto in difficoltà.

Sono tanti gli allenatori in Italia che sono messi sul filo del rasoio a causa dei continui risultati altalenanti e ora ci sono degli aggiornamenti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro proprio per uno di questi tecnici che rischia anche di essere licenziato da un club di Serie A.

Perché al momento la società non sembra per nulla felice di quello he sta vedendo e sta valutando davvero di provare a dare una scossa alla squadra con un cambio immediato. Nonostante gli accordi che pochi mesi fa si sono trovati per un lungo contratto ora si può iniziare a pensare a rischio esonero l’allenatore di Serie A.

Nelle prossime ore ci saranno delle concrete valutazioni da parte della società nei confronti dell’allenatore. Perché in questo momento andare avanti in questo modo può essere un serio rischio. Adesso ci sono delle novità che riguardano il possibile esonero in Serie A dell’allenatore.

Esonero in Serie A, l’allenatore a rischio

Arrivano delle novità riguardo quello che può accadere nel giro delle prossime ore perché si parla in maniera sempre più concreta del possibile esonero in Serie A di uno degli allenatori che può pagare a caro prezzo i risultati e l’andamento degli ultimi mesi.

Dopo un buon avvio di stagione adesso rischia davvero grosso Fabio Pecchia con il Parma che può esonerarlo. Solo qualche mese fa è arrivato il rinnovo dell’allenatore con il club emiliano che ha dato un segnale che vuole puntare fortissimo su di lui, ma adesso le cose sembrano che possono cambiare.

Perché in questo momento il Parma è a soli 19 punti con solo 1 punto di vantaggio sulla zona retrocessione che rischia di complicare davvero le cose per il progetto della proprietà. Il presidente Krause non ha nessuna intenzione di tornare in Serie B e può anche pensare di esonerare Pecchia dal Parma.