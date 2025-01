Juventus, settimana deisiva per Motta: ha le ore contate

Un avvio terribile di stagione quello della Juventus di Thiago Motta che è alla lunga la squadra che più ha deluso in Italia in questo momento vista la situazione di classifica e non solo.

Dopo un doppio 3-0 alle prime due giornate contro Como e Verona poi il calo. Sembrava essere subito arrivata l’immediata svolta della Juventus che guardava al futuro con fiducia con il giovane Thiago Motta in panchina che aveva subito dato gioco, risultati e stabilità al reparto difensivo. Poi le cose sono iniziate a cambiare e ora rischia davvero grosso anche l’allenatore.

Perché in questo momento la Juve si ritrova al 5 posto in classifica di Serie A a ben 11 punti della vetta e al termine di questa giornate e con i recuperi può anche andare peggio. Il primo colpevole oggi è Thiago Motta per tuti, ma non c’è da dimenticare che la tifoseria contesta fortemente anche il lavoro di Cristiano Giuntoli. Di sicuro non è una situazione facile da gestire che può portare a complicazioni evidenti nei prossimi giorni.

Juventus, Thiago Motta nella settimana decisiva

Dopo altri risultati negativi è arrivato il momento immediato di invertire la rotta. Perché in questo momento la Juventus di Thiago Motta è in un caos totale e bisognerà provare a dare delle immediate soluzioni per provare ad ottenere la svolta sotto ogni punto di vista.

Il 2025 è iniziato con la sconfitta in Supercoppa Italiana in rimonta subita dal Milan e un pareggio in campionato nel Derby col Torino. In entrambe le partite la Juve aveva trovato il vantaggio e poi non è riuscita a vincere e questo ora inizia ad essere un problema sempre più serio e grave per Thiago Motta che dovrà fare qualcosa subito.

Secondo le ultime notizie ora ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere nelle prossime ore perché è la settimana decisiva per Giuntoli, la Juve e Thiago Motta. In vista delle prossime partite l’allenatore si aspetta dei rinforzi necessari viste le mancanze che ci sono in difesa tra il ruolo di difensore centrale e terzino, ma anche in attacco.

Per questo motivo ora c’è l’obbligo di intervenire e non può più permettersi di fallire Giuntoli che dovrà consegnare dei nuovi acquisti a Thiago Motta alla Juventus. Servono almeno due o tre giocatori e bisognerà prenderli subito prima dei prossimi impegni.