Esonero nelle prossime ore, hanno già chiamato Sarri

Clamoroso colpo di scena nel mercato degli allenatori perché c’è un altro possibile esonero in arrivo già nelle prossime ore con la scelta della società che può ricadere su Maurizio Sarri.

I continui risultati negativi iniziano ad accumularsi e per questo motivo che ora il club non può pensare altro a quello che può essere un cambio immediato in panchina con la scelta di Sarri come nuovo allenatore. Ultimo test decisivo per il tecnico che ora è chiamato a non dover fallire per salvare la sua attuale posizione sempre più in bilico.

Attenzione quindi a quello che accadrà nelle prossime ore perché può arrivare una decisione immediata che può portare ad un altro esonero in panchina con l’allenatore che andrebbe a pagare per ciò che è accaduto con la squadra nelle ultime settimane.

Ci sono delle novità che riguardano proprio quella che può essere la scelta del tecnico nuovo perché in caso dovesse arrivare il licenziamento per il cambio in panchina si potrebbe pensare di puntare su Sarri come nuovo allenatore che è una delle grandi occasioni visto che è senza quadra da diverso tempo.

Calciomercato: Sarri torna in panchina dopo l’esonero

Nelle ultime settimane è stato accostato a diversi club come Milan, Villarreal, West Ham, Sporting Lisbona e altri, ma Sarri ancora non ha trovato l’intesa totale per quello che sarà il suo prossimo e nuovo progetto. Perché il tecnico che un anno fa circa ha lasciato la Lazio e si è preso il suo tempo ora aspetta con pazienza quella che sarà la sua prossima scelta.

Vuole avviare un progetto nuovo e importate Sarri che può tornare dopo il prossimo esonero perché ci sono delle voci sempre più insistenti in merito a quella che può essere la scelta di un cambio immediato da parte di una società che pensa di cambiare le cose subito.

Secondo le ultime notizie è sempre più probabile un esonero di Postecoglou al Tottenham visto che il tecnico anche in questa stagione sta andando malissimo e ora si gioca il posto in panchina. La prossima partita sarà sicuramente decisiva perché il Tottenham giocherà in FA Cup contro il Tamworth Football Club, una squadra che milita addirittura nella quinta serie inglese.

Un risultato non positivo per il Tottenham quindi porterebbe all’immediato esonero di Postecoglou e Sarri è uno dei candidati possibili per affrontare questa nuova sfida secondo la società londinese. In Premier ha grande mercato Sarri per aver dimostrato già in passato col Chelsea di essere un ottimo allenatore e le prossime ore sono decisive.