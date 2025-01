Esonero nel weekend, scelto Allegri o Sarri come sostituto

Continuano ad esserci allenatori a rischio esonero e in bilico nel mondo del calcio e ora ci sono delle novità che riguardano la scelta che è stata presa per un altro esonero.

Atteso un vero e proprio colpo di scena per il futuro dell’allenatore perché il cambio in panchina può persino portare alla scelta di affidare la panchina ad uno tra Allegri e Sarri, che sono ad oggi disponibili dopo le loro recenti avventure terminate rispettivamente con Juventus e Lazio.

Adesso c’è una situazione davvero particolare che può cambiare da un momento all’altro perché la società non può permettersi altri passi falsi e il prossimo sarebbe davvero decisivo fino a portare all’esonero e la scelta del nuovo allenatore tra Allegri o Sarri.

Adesso ci sono delle novità che riguardano proprio la mossa della società che può essere ufficiale già nel weekend quando può arrivare l’esonero dell’allenatore e la scelta del sostituto può ricadere proprio su i due tecnici italiani Allegri o Sarri.

Esonero immediato, il sostituto tra Sarri e Allegri

La speranza del club chiaramente è quella di non ricadere in altri risultati negativi, ma farlo potrebbe voler dire cercare di dare una scossa all’ambiente con un esonero immediato in panchina e un nuovo allenatore che possa prendere il controllo del club.

Arrivano aggiornamenti ora su quella che è la posizione di Angelos Postecoglou che rischia l’esonero al Tottenham visto ciò che sta accadendo ormai da oltre un anno. Già la passata stagione dopo un grande avvio la seconda parte di campionato ha deluso totalmente con tanti risultati negativi e anche quest’anno sono già tante le sconfitte con il club londinese fuori dalla zona Europa e più vicino a quella retrocessone.

Per questo si parla di un possibile esonero di Postecoglou al Tottenham che ora rischia grosso già dalla prossima partita, che giocherà in FA Cup contro il Tamworth Football Club, una squadra che milita addirittura nella quinta serie inglese e che si trova al 16esimo posto in classifica al momento.

Un risultato negativo contro una squadra che milita così in basso nel mondo del calcio inglese porterà alla decisione definitiva di esonerare Postecoglou dal Tottenham e a quel punto ci sarebbero tra gli allenatori disponibili Allegri e Sarri pronti a tornare in una nuova avventura.