De Rossi torna dopo l’esonero, ha già trovato un accordo

Colpo di scena per quello che sarà il futuro di Daniele De Rossi che è pronto a rimettersi in gioco dopo l’esonero con la Roma che non ha preso bene per i modi e tempi.

Non era la stagione che pensava di vivere il giovane allenatore romano che è stato mandato via dopo pochissime giornate di campionato a causa di quanto accaduto con il precedente CEO della Roma che ha praticamente fatto fuori De Rossi in un modo che non è sembrato per nulla giusto e non portando la verità dei fatti ai Friedkin.

Lo spogliatoio del club giallorosso continuava ad essere al fianco del suo allenatore che però dopo poche giornate è stato sollevato dall’incarico. Adesso ci sono delle nuove notizie che arrivano su quello che può essere il ritorno in panchina di De Rossi.

Aveva intenzione di costruire qualcosa di importante nella città e club del suo cuore, infatti, proprio i Friedkin hanno deciso di firmare un lungo contratto triennale con De Rossi ma dopo soli poche settimane è stato esonerato per dei problemi interni e malintesi.

Calciomercato: De Rossi torna dopo l’esonero

Adesso però si torna a parlare della grande occasione che si può presentare a Daniele De Rossi per tornare a dimostrare le sue abilità da allenatore, lui che continua a lavorare duramente ora fuori dal campo per tornare preparato e pronto quando gli si presenterà a lui una nuova occasione.

Il sogno di De Rossi resterà sempre quello di tornare ad allenare la Roma e occhio proprio a questa occasione che pensa di dargli Claudio Ranieri. Perché a parlare di questo è stato l’attuale tecnico giallorosso che al termine della stagione dovrebbe salutare la sua carriera lunga da allenatore per diventare dirigente della Roma secondo un accordo già preso con i Friedkin.

Sarà proprio Ranieri a scegliere il nuovo allenatore della Roma e nei giorni scorsi l’esperto tecnico ha confermato di aver già parlato con De Rossi. Chissà se proprio Daniele potrebbe tornare in panchina nelle vesti di allenatore avendo alle spalle una società e dirigenza che crederebbe fortemente in lui a quel punto.