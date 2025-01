Penalizzazione Napoli: c’è un rischio, la decisione di Chiné

Arrivano aggiornamenti che riguardano quello che è accaduto al Napoli con il rischio di penalizzazione alto per il club di Aurelio De Laurentiis visto ciò che è accaduto.

Ci sono delle nuove notizie preoccupanti che rischiano di compromettere la stagione del Napoli e il progetto del presidente Aurelio De Laurentiis. Perché in questa stagione ci si gioca tutto punto a punto con Atalanta e Inter, sembra una vera volta a tre tra le squadre italiane appena nominate che si contendono la testa della classifica di Serie A.

Questo vuol dire che sarà decisivo ogni singolo punto che può fare davvero la differenza al termine del campionato per la vittoria finale. Eppure, ora, ci sono delle novità pessime per il Napoli che rischia una penalizzazione in punti in classifica.

A mettere in totale difficoltà il Napoli potrebbe essere stato proprio il presidente Aurelio De Laurentiis perché in questo momento il club azzurro rischia davvero grosso in Italia per ciò che è accaduto. Una mossa azzardata e ritrattata ma che ora è oggetto di discussione e che può davvero portare anche ad una pesante penalizzazione in classifica.

Penalizzazione in classifica, pessime notizie

Su tutte le furie anche lo stesso Antonio Conte che può vedersi sottratti dei punti che possono anche incidere su quella che può essere la classifica di Serie A che può cambiare quindi proprio per il Napoli che va a finire di ritrovarsi in una posizione diversa visto ciò che sta accadendo.

Ezio Simonelli è diventato il nuovo presidente della Serie A, ma nonostante la sua carica sia stata ratificata ormai da tempo, ricopre un ruolo all’interno dell’assemblea è ancora sub judice. Il motivo è un ricorso avverso all’elezione depositato presso il Tribunale di Milano in cui si chiede la destituzione e a mettere la firma su questo provvedimento è proprio il presidente De Laurentiis come riportato da Repubblica.

Una situazione che può davvero mettere a rischio il club azzurro e non solo. Perché c’è una totale spaccatura tra i 20 club di Serie A per quanto accaduto negli ultimi giorni. Ma adesso c’è anche il serio rischio penalizzazione per il Napoli in classifica di Serie A dato che presentando ricorso ad un tribunale non sportivo potrebbe comportare la possibile violazione della clausola compromissoria.

Infatti, secondo le ultime notizie, la violazione della clausola compromissoria potrebbe portare addirittura 3 punti di penalizzazione in classifica per il Napoli nonostante De Laurentiis ha ritirato il ricorso. Ora si aspetta solo l’ufficialità della decisione da parte del procuratore federale della FIGC Chinè.