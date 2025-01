Esonero ufficiale, via anche il ds: arriva l’ex Verona

Ribaltone servito nel club italiano: il presidente cambia tutto ed esonera tecnico e direttore sportivo. Una scelta condizionata dai risultati negativi della squadra, che naviga in cattivissime acque.

Lo spettro di una stagione fallimentare ha accelerato la scelta del patron che ha cambiato guida tecnica nel giro di 48 ore. Via anche il direttore sportivo, che aveva perso la fiducia della società.

Un cambio radicale che porterà a degli stravolgimenti anche riguardo la sessione invernale di calciomercato, con il nuovo ds che avrà tanto da fare per tentare di rinforzare la squadra che in questo momento si trova in una situazione di classifica disastrosa.

La scelta estiva, di puntare due profili giovani come ds e allenatore, non ha dato ragione al presidente che dopo la prima parte di stagione ha deciso di sostituire entrambi.

Cambio di programma, dunque, all’interno della società con il patron che questa volta si è affidato a due uomini di grande esperienza che avranno il compito difficile di risollevare l’ambiente e provare a salvare la squadra.

La situazione in classifica non è buona ma c’è ancora il tempo a disposizione per poter portare il club verso la salvezza.

Esonero in Italia, cambia tutto: scelto anche un nuovo ds, ecco tutti i dettagli

La notizia dell’esonero era già nell’aria, adesso è stata ufficializzata dal club che a pochi giorni dal ritorno in campo ha deciso di nominare il nuovo allenatore ed un nuovo direttore sportivo, che sarà subito operativo in questo mercato di gennaio 2025.

Una scelta ragionata, da parte del presidente, deluso dalla prima parte di stagione che ha portato la squadra al 17esimo posto in classifica, con 20 punti in 21 partite ed una media da retrocessione.

In un colpo solo, il patron ha mandato via allenatore e ds della Casertana. Ufficializzati, infatti, l’esonero di Manuel Iori e Trevor Trevisan.

Casertana: il nuovo allenatore è Pavanel

La società campana ha annunciano la nomina del nuovo direttore sportivo e del nuovo alleantore.

Per la poltrona di ds la scelta è ricaduta sull’ex Genoa Carlo Taldo, che è stato in passato anche capo degli osservatori della Cremonese prima di iniziare un percorso con la squadra ligure che l’ha portato a dirigere l’area tecnica della Prima Squadra nella stagione 2021-2022.

Una figura d’esperienza, dunque, che opererà in questa sessione di calciomercato di genaio 2025. Il presidente, inoltre, ha deciso di nominare come nuovo allenatore della Casertana Massimo Pavanel che, nella sua lunga carriera, ha guidato anche la Primavera dell’Hellas Verona.