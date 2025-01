UFFICIALE – Zidane torna in panchina: l’hanno già comunicato

Adesso ci siamo, dopo anni di grande attesa arriva la svolta che vedrà di nuovo Zinedine Zidane su una panchina nel ruolo di allenatore.

Dopo un grandissima carriera da calciatore, anche quella di allenatore per Zidane è iniziata davvero in maniera importante e per questo motivo che ora è uno di quelli maggiormente più appetibili per un club in questo ruolo. Ha vinto ben tre Champions League da allenatore del Real Madrid prendendo l’eredità pesante di Carlo Ancelotti e ora è pronto a rimettersi in discussione con una nuova avventura.

Si è parlato tanto in questi anni di Zidane ed è stato accostato a panchine di prestigio molto importanti. Ora per lui è in arrivo una scelta che potrebbe cambiare in meglio la sua carriera e vita visto che è ciò che ha sempre desiderato. Dopo anni fermo per il giovane tecnico francese c’è una nuova avventura pronta.

Zidane torna in panchina, sarà il nuovo allenatore

C’era grande attesa nell’aria e ora ci sono novità in merito a quello che sarà un cambiamento importante, perché è da poca arrivata la notizia ufficiale che spinge Zidane a tornare in panchina come nuovo allenatore.

Ci sono delle notizie molto importanti che riguardano quella che è la scelta che è stata fatta da parte direttamente della Federazione francese che ha di fatto annunciato la chiusura della gestione Didier Deschamps da commissario tecnico della Francia.

I Blues hanno deciso che si concluderà al termine dei Mondiali del 2026 la gestione da ct di Deschamps che arriverà alla scadenza di contratto come da accordo e successivamente prenderà vita una nuova gestione. A diffondere la notizia è stato il noto quotidiano L’Équipe e a confermare tutto in un’intervista esclusiva al TF1, è stato lo stesso Deschamps “Bisogna saper dire stop”.