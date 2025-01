Caicedo al Barcelona: è UFFICIALE il colpo a sorpresa

Felipe Caicedo pronto a tornare in campo dopo il periodo di inattività, come viene annunciato nel corso di questa serata.

“Amami o faccio un Caicedo”, celebre la frase di uno dei centravanti più amati negli anni passati tra i tifosi della Lazio e chi lo aveva al Fantacalcio quando riuscita, da alternativa di Ciro Immobile in biancoceleste, a trovare quelli che erano i gol decisivi in Capitale.

Ancora oggi, legatissimo all’ambiente biancoceleste, ecco che la notizia sul suo ritorno in campo ha fatto felici gli stessi stimatori di Caicedo, per quanto fatto in Serie A e soprattutto per i tifosi biancocelesti che lo ricordano con molto affetto. La destinazione per Caicedo, a sorpresa, è al Barcelona.

Felipe Caicedo al Barcelona: l’annuncio ufficiale

Nel corso di questa serata è arrivata la notizia ufficiale di Felipe Caicedo che, dopo lo svincolo dal club saudita dell’Abha praticamente nell’estate del 2023, torna all’opera da giocatore svincolato.

È stato infatti prelevato dalla lista degli svincolati e un’ultima grande occasione nel mondo del calcio gli viene concessa “a casa sua” in Sud America e vicino al suo Ecuador.

Dopo aver atteso la giusta chiamata, alla fine è arrivata quella che voleva, con la firma e annuncio ufficiale per Felipe Caicedo che è un nuovo centravanti del Barcelona in Colombia. Il campionato sudamericano riaccoglie infatti Felipe Caicedo, dopo le sue esperienze vissute in Europa e in Serie A, tra Lazio, Inter e Genoa.

Caicedo è il colpo dagli svincolati: ultima grande chiamata

Ultima grande chiamata, c’è chi ancora lo vuole e lui, non volendo ritirarsi, ecco che accetta il ruolo al Barcelona, al club colombiano. Felipe Caicedo ha firmato ed è un nuovo giocatore del Barcelona, club di punta del campionato colombiano, avvicinandosi così al suo Ecuador in questo tramonto della sua carriera. Dopo una vita passata in Europa, aveva scelto la destinazione in Arabia Saudita, in un’esperienza però non proprio felicissima per quanto ottenuto e raccolto. Dopo l’addio il 31 agosto 2006 dall’Ecuador, per firmare col Basilea, passando poi per club prestigiosissimi in Europa come il Manchester City e non solo, Felipe Caicedo torna ufficialmente in Sud America.

Retroscena Caicedo: poteva restare in Serie A

Poteva restare in Serie A Felipe Caicedo, dopo l’esperienza alla Lazio e alle altre squadre italiane quando lasciò definitivamente l’Italia dopo il Genoa e l’Inter. Poteva giocare al Monza, nel club brianzolo che lo aveva messo nel mirino dopo la separazione a zero dal Genoa che piazzò la cessione gratuita poi in Arabia Saudita.