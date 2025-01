Inter, addio Inzaghi: gira una voce per l’estate

Alcune volte il futuro può cambiare davvero in un attimo e nel mondo del calcio è sempre stato così, lo stesso ora può valore per Simone Inzaghi.

Possibile un clamoroso colpo di scena per quanto riguarda il futuro di Simone Inzaghi che può essere a serio rischio ora all’Inter. Già negli ultimi anni è stato messo più volte in discussione a Milano il tecnico nerazzurro e ora si può seriamente pensare ad un suo addio in vista dei prossimi mesi.

La stagione per Simone Inzaghi in Italia non è partita benissimo, poi però l’Inter si è rimessa in riga e ora potenzialmente può ritrovarsi al primo posto inseguita da Napoli e Atalanta staccate di pochissimi punti. Ma il 2025 non è iniziato come si pensava e ci si aspettava.

Perché a vincere la Supercoppa Italiana è stato il Milan in finale con un allenatore arrivato da pochissimo e per questo motivo che ora si rimette in discussione la posizione in panchina di Inzaghi all’Inter.

Inter, Inzaghi in bilico per il futuro

Il primo trofeo è ormai andato e nessuno è felice, sia per una questione di immagine che economica. Per questo ora serviranno risposte da parte di Inzaghi all’Inter o si inizierà a pensare anche ad una separazione anticipata tra le parti.

Champions League, campionato, Coppa Italia e Mondiale per Club in estate. Sono questi ora gli obiettivi per Inzaghi all’Inter entro luglio e dovrà dare tutto se stesso per la squadra nei prossimi 7 mesi che possono diventare decisivi anche per la sua posizione.

Perché il contratto di Inzaghi con l’Inter è in scadenza 2026 e se non dovesse andare avanti il più possibile in queste competizioni che la società chiaramente prenderà le dovute decisioni anche sul suo allenatore.

Non è assolutamente da escludere che in estate la posizione di Simone Inzaghi possa essere rivista dall’Inter valutando quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti e quelli no, facendo poi così un bilancio con l’allenatore che dopo diversi anni potrebbe anche considerare finito il suo ciclo e guardare all’estero dove c’è tanto interesse su di lui.