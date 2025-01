Serie A: vendono la società, già scelto il nuovo allenatore

Ultimissime notizie riguardo il futuro in panchina dell’allenatore, che rischia seriamente di essere sostituito se dovesse andare in porto il cambio di proprietà.

La richiesta dei tifosi è stata chiara. Il messaggio è stato recapitato al presidente che sta lavorando per trovare dei nuovi acquirenti e lasciare in buone mani la società.

La piazza chiede a gran voce la cessione del club, con la contestazione che è già partita da qualche mese. Ieri, infatti, allo stadio è andato in scena una nuova protesta da parte dei tifosi che chiedono un cambio di passo.

Ecco le nuovi voci riguardo il possibile ribaltone societario che può portare all’ingresso di un altro allenatore.

Il ritorno di Gattuso in Italia è possibile?

Protagonista in Croazia, alla guida dell’Hajduk Spalato, Gennaro Gattuso spera di poter tornare a dirigere un club italiano. Le possibilità non mancano per il tecnico, che in questo momento è concentrato sull’esperienza nel campionato croato, dove è in lotta per la vittoria del titolo.

In particolar modo, ci pensa una società che nei prossimi mesi potrebbe addirittura cambiare proprietà e finire nelle mani di un fondo arabo o di una multinazionale europea.

Serie A: il presidente vende il club?

La protesta è davvero forte. Partita dopo partita, infatti, i tifosi non perdono occasione per contestare il patron, che è finito nel mirino della piazza.

C’è una richiesta chiara da parte dei tifosi del Torino che non vogliono più Urbano Cairo come presidente. Dall’altro canto, il numero uno di RCS nonostante le critiche e le voci sembra destinato ad andare avanti e proseguire sulla propria strada.

Infatti, non ci sono conferme dirette riguardo il possibile cambio societario del Torino che nei mesi scorsi è stato accostato anche alla Red Bull.

Intanto, sul futuro di Paolo Vanoli aleggia l’ombra di Gattuso che è un profilo che può tornare di moda se dovesse concretizzarsi il cambio societario.

Torino: i tifosi chiedono l’addio di Cairo

Uno scialbo 0-0 ha aperto il 2025 del Torino che è iniziato con la solita protesta dei tifosi che, prima di ricordare l’indimenticabile Aldro Agroppi, omaggiato con cori e striscioni, hanno deciso di contestare la società.

Ancora una volta, infatti, i tifosi del Torino hanno chiesto a gran voce l’addio di Urbano Cairo che è stato criticato dal pubblico insieme al direttore sportivo Vagnati, che di recente ha prolungato il suo contratto con i granata.

Nei mesi scorsi, si era parlato di un forte interesse da parte della Red Bull o di un fondo arabo per il Torino. Ma ad oggi non sono arrivate conferme riguardo questa presunta trattativa.

E’ ovvio che, nel caso in cui dovesse essere confermata la cessione del Torino, la nuova proprietà può decidere di affidarsi ad un nuovo allenatore come Gattuso, che è attualmente in lotta per vincere il campionato in Croazia, che spera di tornare in Serie A la prossima stagione.