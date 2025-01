Juventus, Motta vacilla: si valuta l’esonero

Aggiornamenti che riguardano le ultimissime notizie sul possibile esonero di Thiago Motta dalla Juventus con una posizione di forte bilico dell’allenatore.

Una situazione fortemente delicata e forse già compromessa quella che riguarda il progetto di Thiago Motta alla Juve in panchina dove ha avuto più difficoltà di quelle previste ad inizio stagione. Dall’estate in poi però ci sono state delle continua notizie che non hanno pagato e ora si rischia il peggio.

Attenzione a quello che può accadere nel futuro di Motta con la Juventus perché ora il giovane allenatore si gioca già il posto in panchina visto ciò che è accaduto con i bianconeri in questi primi mesi molto deludenti dal punto di vista dei risultati. Sono stati altalenanti di continuo e per questo motivo che c’è stato un problema ora in tutto l’ambente che può essere compromesso per l’allenatore.

Juventus, Thiago Motta messo sulla graticola

Quello che è accaduto in questi primi mesi era davvero non possibile da pronosticare visto che la Juventus e i suoi tifosi non si aspettavano così tanti risultati altalenanti e negativi che potessero compromettere la stagione attuale del club bianconero che ora guarda avanti in maniera diversa su Thiago Motta che è chiaramente messo anche lui in discussione.

All’allenatore viene contestato il fatto che non sta riuscendo a fare il massimo nei risultati e anche con i suoi giocatori, tra cui i tanti nuovi acquisti richiesti, che non si stanno esprimendo al meglio. Per questo motivo che ora anche lo stesso Thiago Motta alla Juventus rischia l’esonero.

Sembra che la sconfitta con il Milan abbia accumulato una delusione nei confronti di Thiago Motta che ora pare costretto a pagare tutti i risultati precedenti e deludenti accumulati che possono costare caro proprio all’allenatore. Perché adesso si inizia persino a parlare di qualche crepa esistente fra il tecnico e il Football director, Cristiano Giuntoli che ha puntato tanto su di lui.

Il rapporto tra Giuntoli e Motta alla Juventus potrebbe essere compromesso e ora nemmeno il tecnico si dovrà sentire al sicuro, anzi, è proprio lui che rischia grosso in vista delle prossime settimane dove dovrà dare tutto se stesso per uscirne al meglio da questa situazione per evitare anche l’esonero.