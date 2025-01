Juventus, esonero Thiago Motta: a Torino gira una voce

Thiago Motta rischia l’esonero dalla Juventus? Una voce da Torino spiazza i tifosi bianconeri, ecco cosa sta succedendo.

La decisione andrà presa a stretto a giro. Non bisogna più attendere. Bisogna seguire l’esempio del Milan, che prima del 2025 ha deciso di mandare via Fonseca e prendere Conceicao che ha iniziato subito con un risultato positivo.

La proprietà ha ancora fiducia in Thiago Motta? Lo spogliatoio è con il tecnico? Vivere una situazione simile a quella di Fonseca al Milan rischia di compromettere la seconda parte di stagione, che si preannuncia in salita per i bianconeri.

Giuntoli, dunque, dovrà essere bravo a gestire questa situazione con la squadra che, nonostante tutto, è ancora in corsa per arrivare al quarto posto in classifica, che equivale alla qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo imprescindibile di questa stagione.

E’ la redazione di calciomercato.com a fare il punto della situazione riguardo il futuro a Torino di Thiago Motta. L’allenatore della Juventus, fortemente criticato nell’ultimo periodo, a causa della pariggite e dell’eliminazione rocambolesca in Supercoppa, è stato contestato anche da un parte dei tifosi bianconeri.

La fiducia di inizio stagione, nei confronti del tecnico, è iniziata a calare a seguito della crisi di risultati che ha colpito la Vecchia Signora, che ha ottenuto 11 pareggi, su 18 partite di campionato.

A difesa dell’allenatore i tanti infortuni che hanno colpito la squadra, che ancora oggi è costretta a fare a meno di Bremer e Cabal così come Milik in attacco.

Ecco perché, adesso, serve l’intervento da parte della società e di Cristiano Giuntoli che dovrà inventarsi qualcosa per saltare Thiago Motta dal possibile esonero dalla Juventus. Il dirigente, infatti, ha piena fiducia nell’operato del tecnico ed è pronto a supportarlo prendendo dal mercato di gennaio qualche giocatore di talento.

Esonero Thiago Motta Juventus, quando può arrivare la decisione

Thiago Motta e Giuntoli continuano a godere della fiducia della proprietà bianconera, che a inizio stagione ha deciso di dare carta bianca, sul lato sportivo, all’ex Napoli.

John Elkann, che per il momento non ha commentato i risultati sportivi della squadra, ha scelto il prima persona Giuntoli, affidandogli le chiavi dell’area sportiva del club.

Dall’altro canto, il dirigente ha deciso di puntare con forza e decisione su Thiago Motta, avallando tutte le sue scelte, ultima quella di mandare via Danilo che è stato ormai messo fuori rosa.

Alla Juve, però, nulla è già scritto. Ecco perché senza risultati, le cose possono cambiare da un momento all’altro. Ed il nome di Zidane torna a circolare negli ambienti di calciatomercato, con Zizou pronto a tornare questa volta nelle vesti di allenatore.

Ma quando può avvenire questo cambio in panchina con il ritorno alla Juventus di Zidane?

Zidane al posto di Thiago Motta?

La strada può essere già tracciata. La storia insegna che nessuno alla Juventus è intoccabile.

Ecco perché serve una svolta da parte di Thiago Motta, che può essere esonerato al termine della stagione soprattutto in caso di mancato accesso alla prossima Champions League.

In caso di ribaltone, la società potrebbe decidere di puntare su una certezza e chiamare sulla panchina della Juventus Zidane, che è attualmente libero dopo la fine della sua esperienza al Real Madrid.

Per il momento, comunque, c’è totale fiducia nell’operato di Motta che attende da Giuntoli rinforzi da questa sessione di calciomercato di gennaio 2025.