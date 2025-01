Esonero già pronto, Sarri è il sostituto scelto

Continuano ad esserci problemi per alcuni allenatori che rischiano il posto e in caso di altro esonero è pronto Maurizio Sarri il sostituto scelto per prendere il posto in panchina.

Continuano a cambiare le posizioni degli allenatori con alcuni che sembrano essere in bilico più di altri viste le recenti situazioni e la possibilità che si possa arrivare anche ad un esonero in panchina con un ribaltone immediato. Attenzione dunque a quella che può essere la concreta possibilità che una società possa pensare di puntare su Maurizio Sarri che ora è fermo da circa un anno.

L’allenatore biancoceleste si è messo alle spalle la sua ultima avventura con la Lazio che non è andata come sperava e per questo motivo che ora si cerca di dare una svolta al progetto con la possibilità di intervenire verso nuovi orizzonti che possano cambiare le cose in vista del futuro. Ci sono delle novità molto importanti per Sarri che può tornare in panchina.

Calciomercato: Sarri può tornare ad allenare

Ormai è pronto Maurizio Sarri a tornare in panchina per allenare un altro club che vuole puntare su di lui visto che non sta convincendo l’attuale andamento della stagione. Il tecnico è disponibile senza squadra e aspetta la giusta telefonata che lo faccia avere voglia di tornare.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano ora quella che è la possibilità seria che Sarri possa tornare in panchina ad allenare un club. Perché sull’ex Chelsea, Juventus e Napoli ci sono tante società che hanno seguito il suo percorso anche vincente e che lo considerano una vera occasione.

All’estero sono West Ham e Villarreal che pensano a Sarri come nuovo allenatore in caso di esonero e può essere proprio lui la prima scelta immediata per la panchina. Ma attenzione anche al possibile cambio di strategia in Italia per diversi club.

Perché anche alcuni club italiano possono pensare di ripartire da Sarri e convincerlo ad accettare in Serie A un altro progetto. Da vedere in queste prossime settimane se si libererà qualcosa di interessante e se può diventare l’occasione per Roma o Milan dalla prossima stagione.