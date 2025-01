Esonero a sorpresa, Igor Tudor torna in Serie A: l’annuncio

Tudor torna in Serie A? Circolano voci riguardo il possibile ritorno del tecnico croato. Ecco l’annuncio a sorpresa.

Nuove indiscrezioni sulla possibilità di rivedere in Serie A Igor Tudor, un tecnico che ha dimostrato di poter competere anche ad alti livelli nel campionato italiano.

L’allenatore, reduce dalla sfortunata esperienza con la Lazio, che si è conclusa l’estate scorsa un po’ a sorpresa, è attualmente libero ed in cerca di una sistemazione. Le offerte non gli mancano anche se in questo momento ha preferito stare alla finestra, in attesa di qualche telefonata da parte di una big.

Ecco perché, il nome di Tudor, è tornato in auge per il club italiano che potrebbe decidere di dare una svolta alla stagione chiamando l’ex difensore.

Non è da escludere un ritorno in Serie A di Igor Tudor che, tra i tecnici attualmente liberi, è uno dei migliori insieme a Sarri, Allegri, Xavi, Terzic e Zidane.

C’è la possibilità di rivedere l’ex Hellas Verona di nuovo in Italia?

Le voci sono continue e talvolta stuzzicano la fantasia anche dei tifosi che si trovano a leggere il nome di Tudor per la panchina della propria squadra.

Dove può andare Tudor?

Nelle ultime ore si è iniziato a parlare del possibile esonero di Thiago Motta dalla Juventus.

Una notizia che, da ambienti juventini, non ha trovato conferma ma che comunque non bisogna escludere soprattutto nel caso in cui le cose non dovessero andare per il meglio.

A stagione in corsa è difficile pensare ad un cambio in panchina anche se, in caso di mancato accesso alla prossima Champions League, la società può fare le poprie riflessioni.

Intanto, come ipotesi traghettatore Juventus si è parlato di Igor Tudor. Sui social, infatti, i tifosi hanno iniziato a dibattere riguardo la possibilità di rivere l’ex difensore sulla panchina bianconera.

Ecco l’annuncio di un ex calciatore riguardo proprio questa possibilità, ovvero Tudor come allenatore della Juventus.

Tudor nuovo allenatore della Juventus? Cosa può succedere

L’ex giocatore Massimo Orlando, intervenuto nel corso della diretta su Tmw Radio, ha parlato della possibilità di esonerare Thiago Motta dalla Juventus.

In quel caso, i bianconeri potrebbero decidere di chiamare sulla panchina della Juve Tudor, che è già stato collaboratore di Pirlo in passato e che conosce molto bene l’ambiente visto che per una vita intera è stato difensore della Vecchia Signora.

“Io non credo che Tudor possa arrivare alla Juventus. I bianconeri continueranno con Motta che non è in discussione. Sicuramente, il calendario non aiuta visto che avrà un ciclo tremendo di partite. Ma non rischia il posto in panchina, cambiare è sempre un problema”.

“E’ appena iniziato un ciclo e anche se le cose non stanno andando bene non bisogna gettare all’aria un progetto che è appena iniziato. Motta deve inziare ad essere più pulito nelle dichiarazioni, trovare un undici titolare e pescare qualcosa dal mercato”.